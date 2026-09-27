Ивайло Мирчев след успеха на Цолов: "Никола проправя пътя на България във Формула 1, а правителството затвори единствената писта"

Докато Никола Цолов проправя пътя на България на голямата сцена в моторните спортове, ситуацията за развитие на автомобилизма в страната е пагубна. Това заяви Ивайло Мирчев. Съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" излезе с публикация в социалните мрежи след последния успех на Българския лъв във Формула 2. Цолов изпраща един много труден уикенд за Гран При на Азербайджан, който завърши с положителни емоции.

Ивайло Мирчев похвали Никола Цолов след подиума в Баку

Българинът отпадна от първото основно състезание в Баку и по този начин загуби първото място в общото класиране от Рафаел Камара. Във втората надпревара той трябваше да стартира от 11-а позиция, след като получи наказание с три места на стартовата решетка. Българинът за пореден път доказа класата си и успя да се качи на подиума. Той водеше битка с Камара до последната обиколка, но в крайна сметка завърши втори, тъй като лидерът Алекс дън бе наказан с пет секунди. По този начин разликата между Камара и Цолов е седем точки.

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Ето какво написа Ивайло Мирчев:

Мирчев отчете поредния успех на Цолов, но подчерта, че в България липсват условия за развитие на други таланти. Той отчете факта, че единствената добра открита картинг писта в София вече е затворена. В личния си Фейсбук профил Ивайло Мирчев написа: "Току-що - невероятен Никола Цолов. Започна 11-и, завърши втори във F2. Ако имаше още 4-5 мин. състезание щеше да е победител. Не съм вярвал, че българин ще се състезава някога на това ниво - абсолютно достоен за F1, без подкрепа на държавата, само със собствените си усилия и талант. Докато Никола Цолов прокарва пътя за българи от картинга до F1 правителството затвори единствената добра открита картинг писта в София, затруднявайки максимално картинг отборите, пълни с момчета и момичета между 4 и 16 г., които мечтаят един ден да са някъде около Никола, на върха във Формула 1".

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