Никола Цолов е на една крачка от голямата цел по пътя към Формула 1

Младата звезда на България в моторните спортове Никола Цолов е само на крачка от пълния суперлиценз за Формула 1. Българският лъв вече има 25 суперлиценз точки и след силния си сезон във Формула 2 е много близо до това да събере необходимите 40, които ще му позволят да се състезава в най-високия клас на автомобилния спорт, пише Sportal.bg.

Цолов вече има 25 суперлиценз точки - нуждае се от още 15 за Формула 1

Цолов получи своите 25 точки за второто си място във Формула 3 през 2025 г. Те вече му дават възможност да кандидатства за суперлиценз, позволяващ участие в свободни тренировки във Формула 1, но за състезателен лиценз са необходими поне 40 точки. Според правилата на FIA завършване в топ 5 на крайното класиране във Формула 2 носи между 20 и 40 точки в зависимост от позицията.

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Цолов ще събере 40 суперлиценз точки, ако спечели поне 12 точки в оставащите състезания от сезона

След представянето си в Баку Цолов е в челото на генералното класиране и заема второто място с 200 точки, само на седем зад лидера Рафаел Камара. Българинът има аванс от 11 точки пред Алекс Дън, 37 пред Габриеле Мини и 67 пред съотборника си Ноел Леон.

До края на сезона остават два кръга – в Катар и Абу Даби, в които ще бъдат разпределени общо 78 точки. Цолов се нуждае от само 12 точки в оставащите четири състезания, за да си гарантира място в топ 5 и съответно необходимия минимум за пълния суперлиценз.

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