Легенда в колоезденето сложи край на кариерата си

Бившият победител в Тур дьо Франс и двукратен олимпийски шампион Герант Томас завърши 20-годишната си кариера в колоезденето, приключвайки последния етап от колоездачната обиколка на Великобритания в родния си град Кардиф.

Герант Томас прекрати кариерата си

39-годишният уелсец, който покори най-големите върхове в колоезденето от олимпийските трасета до Обиколката на Франция през 2018 година, обяви отказването си по-рано през настоящия сезон.

Още: Четирикратният шампион в Тур дьо Франс Крис Фрум е в болница след катастрофа

"Бях развълнуван да пресека финалната линия. Карах през Бърч Гроув и всички фенове и сякаш се задавих, карайки колело, което беше странно. Определено е емоционално, много специално. Беше невероятно да завърша точно тук. Подкрепата, която получих от публиката в последните години, е наистина невероятна", заяви Томас със сълзи на очи.

Състезателите от Обиколката на Великобритания изразиха уважението си към Герант Томас заедно с привържениците в дъждовното време на Острова, белязало последното състезание на уелсеца.

Още: Голям куриоз в колоезденето: 95% от състезателите объркаха завоя преди финала (ВИДЕО)