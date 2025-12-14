Мачът с Гасиев бе грешка: Ули Вегнер предупреди Кобрата и се оказа прав

"Може би при избора на съперник трябваше да се посъветваме малко по-внимателно": тези думи бяха произнесени от треньора на Кубрат Пулев - Ули Вегнер, в седмиците преди сблъсъка срещу Мурат Гасиев за регулярната световна титла на WBA. Вегнер предупреди Кобрата, че този съперник не е подбран внимателно и на практика призна, че може да съжаляват за този избор. Така и стана: Гасиев успя да нокаутира Кобрата.

Ули Вегнер върнал архивите и видял, че Гасиев е опасен опонент

Попитан за съперника на Пулев още в средата на месец ноември, Вегнер каза следното пред bTV: "Преди 8 години Гасиев беше на спаринг при мен. Първоначално не успях да се сетя кой е той. Мои приятели ми казаха, извадих си архивите, тренировъчните записи и го намерих. Може би при избора на съперник трябваше да се посъветваме малко по-внимателно, но всичко вече е минало."

Гасиев мачкаше в полутежка категория и се боксира с Усик за световната титла

Мурат Гасиев действително бе един от най-опасните боксьори преди 7-8 години, когато още бе в полутежка категория. Той мачкаше наред съперниците си с прословут нокаут и не случайно стигна до мач за световната титла срещу Олександър Усик. В онзи двубой украинецът надделя и стана абсолютен шампион в полутежка категория, но не успя да нокаутира Гасиев.

Всъщност Гасиев има само две загуби в кариерата си - тази от Усик, както и от Ото Валин в тежка категория няколко години по-късно. Макар и да не блестеше при най-тежките в последните години, руснакът показа, че не е забравил как да се боксира на най-високо ниво, за да издебне Пулев и да го нокаутира - нещо, което досега бяха правили единствено Владимир Кличко и Антъни Джошуа (Дерек Чисора победи Пулев с разделено съдийско решение).

