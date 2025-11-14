Треньорът на Кобрата за Мурат Гасиев: Може би трябваше да внимаваме повече при избора на съперник!

Треньорът на Кубрат Пулев Ули Вегнер направи любопитно изказване за следващия съперник на българския боксьор – Мурат Гасиев. Както е известно, Кобрата ще се изправи срещу руския нокаутьор на 12 декември в Дубай. Двубоят ще бъде за регулярната световна титла на WBA, която в момента е притежание на софиянеца. Той спечели колана, след като победи Махмуд Чар по време на галавечер в София.

Мурат Гасиев е тренирал при Ули Вегнер

Ули Вегнер говори пред колегите от „bTV“ като сподели, че щабът на Кубрат Пулев може би е трябвало да бъде по-внимателен при избора си на съперник. 83-годишният специалист разкри, че преди известно време Мурат Гасиев е тренирал при него.

Венгер обясни, че първоначално не се е сетил кой е руският боксьор, но след това е прегледал своите архиви и тренировъчните записи, които са показали, че съперникът на Кобрата не е никак лесен. Мурат Гасиев има общо 34 мача на професионалния ринг. В тях той е записал 32 победи, от които 25 с нокаут. Руснакът също така има само две поражения

Треньорът на Кобрата се притеснява от руснака

„Що се отнася до съперника, преди 8 години той беше на спаринг при мен. Първоначално не успях да се сетя кой е той. Мои приятели ми казаха, извадих си архивите, тренировъчните записи и го намерих. Може би при избора на съперник трябваше да се посъветваме малко по-внимателно, но всичко вече е минало“, заяви германският специалист.

ОЩЕ: Кога и къде да гледаме Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев за регулярната световна титла на WBA