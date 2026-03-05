Достойно! Три подиума за Станимир Беломъжев на Световното първенство по ски ориентиране

Най-успешният състезател на България в ски ориентирането Станимир Беломъжев се представи на изключително високо ниво в индивидуалните стартове от Световното първенство в Япония. Станимир, който е двукратен световен шампион в този спорт, успя да запише три поредни подиума, доближавайки се много близо до медалите. Тачо записа пето място в спринта, четвърто място в преследването и пето място в средната дистанция.

Станимир Беломъжев е убедително в топ 6 на света в ски ориентирането

38-годишният Беломъжев показа потенциал още в хода на зимния сезон, след като спечели бронз от Световната купа в България, а после влезе и в топ 6 на Световната купа в Швеция. Неговият фокус обаче бе насочен към най-голямата сцена - Световното първенство в Токио. Станимир вече е печелил световната титла през 2017 и 2022 г., а сега се надяваше да добави още един медал към колекцията си - и бе изключително близо до това.

Станимир бе най-близо до топ 3 в спринта, където само 11 секунди го разделиха от бронза, докато златото му "избяга" за 31 секунди. Още на следващия ден той отново се намеси в битката за медалите, като след повече от 60 минути каране успя да финишира четвърти от всички състезатели и да се доближи на 1:40 мин. от световната титла. На средната дистанция Беломъжев отново бе на ниво и завърши пети - на под 4 мин. от първото място.

"Изключително много исках да спечеля поне един медал и мисля, че бях подготвен, но считам за престижно и достойно представянето си", заяви Станимир Беломъжев в социалните мрежи. Още в петък обаче той ще има възможност да се пребори за отличие в тандем с другата ни участничка на Световното първенство - Антония Григорова. Двамата ще се състезават в смесената щафета, в която имат редица успехи в годините назад, сред които и световен бронз.

Миналата година Станимир Беломъжев и Антония Григорова спечелиха титли за България от Световните игри за военни.