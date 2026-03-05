След ужасяващия инцидент: Малена Замфирова ще се подложи на сложна операция в Австрия

Младата надежда на българския сноуборд Малена Замфирова ще се подложи на сложна хирургическа интервенция в Австрия след ужасяващия инцидент, разкри вицепрезидентът на Българската федерация по ски Георги Бобев. Той уточни, че резултатът от инцидента е много сериозен - Малена има поредица от фрактури в бедрената кост и в областта на таза, като всички се надяват, че тя ще успее да се възстанови напълно от тежките контузии.

Малена бе отнесена от пиян турист, който се спускал с бясна скорост, като тя въобще не е очаквала инцидента, което е допринесло за още по-тежките наранявания. Операцията ще бъде извършена в Грац, Австрия, като Бобев призна, че Замфирова преживява инцидента по най-тежкия начин. Тя обаче има пълната подкрепа на най-близките ѝ хора, като желанието на семейството е да намери най-добрите юристи, с които да осъдят виновника за инцидента.

"Тя изобщо не е била подготвена за този инцидент. Случва се на паркинга, ударена е отзад от турист с много голяма скорост. Туристът е бил употребил алкохол", каза Бобев пред "Дарик". "Резултатът е много сериозен, с поредица от фрактури в бедрената кост и в областта на таза. Поддържаме връзка постоянно. Федерацията заедно със семейството правим всичко необходимо, за да се уреди най-доброто възможно лечение на Малена", добави още той.

Малена ще претърпи сложна операция, която да стабилизира бедрото

"Много известен специалист в Грац, Австрия ще направи операция. В петък трябва да претърпи сложна хирургична интервенция, която да стабилизира бедрото. Много е рано да се правят оценки. Тя е в отлична форма, млад организъм. Надяваме се, че ще успее напълно да се възстанови. Тя преживява ситуацията по най-неприятния начин."

"С подкрепата на семейството, на федерацията и на всички, които се радват на успехите на Малена, вярваме, че ще преодолеем и тази ситуация. В нашите спортове често се случват контузии, но тази е изключително нелепа. През годините имаме натрупан много опит и контакти", каза още Бобев.

