Между футбола и атлетиката: Французинът, който изуми в Диамантената лига, но нямаше време за коронния си номер

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Миналата седмица се проведе и последното състезание от Диамантената лига за 2025 година - това в Цюрих. Надпреварата се явяваше генерална репетиция за част от световния елит в леката атлетика преди Световното първенство в Токио през септември. А една от сензациите в Цюрих се случи в бягането на 3000 метра, където фаворитите в състезанието бяха изненадващо надбягани в последните метри от един екстравагантен французин: Джими Гресие.

Джими Гресие - европейският рекордьор на 5 км шосе

Гресие е роден през 1997 година в северна Франция. В момента той е атлет на средни и дълги разстояния, но като тинейджър съчетава атлетиката с футбола. През 2015-а е повикан в училищния отбор на Франция за Световното ученическо първенство по футбол в Гватемала. През същата година той е селектиран и за Световното младежко първенство по крос кънтри в Китай. В един момент обаче става невъзможно да преследва елитно ниво и в двата спорта и решава да се отдаде на леката атлетика.

3-кратен пореден европейски шампион по крос кънтри при младежите

Първите успехи не закъсняват, като Гресие изпъква най-вече в крос кънтри бяганията. В три поредни години - от 2017 до 2019-а, Джими става европейски шампион по крос кънтри при младежите до 23 години. През 2019 година идват и първите големи успехи на пистата, като той печели европейските титли на 5000 м и 10 000 м при 23-годишните. В началото на 2020-а прави и нещо историческо: поставя европейски рекорд в дисциплината 5 км шосе с време 13:18 мин. - рекорд, който се задържа непокътнат малко повече от две години.

През 2021-ва френският атлет печели и бронзов медал при мъжете на Европейското по крос кънтри в Дъблин, където шампион става норвежката суперзвезда Якоб Ингебригтсен. В началото на 2023-та Джими Гресие отново си връща европейския рекорд на 5 км шосе, записвайки 13:12 минути. И ако това бе най-отличителният му успех в последните години, то през 2025-а Гресие показа, че е способен да достигне нови висоти в кариерата си - както на шосе, така и на писта.

Впечатляващата 2025 година - европейски рекорд на 5 км, европейски шампион на полумаратон и победа в Диамантената лига

През март Гресие доведе европейския си рекорд на 5 километра до 12:57 минути на състезание в Лил. Месец по-късно той стана европейски шампион на полумаратон с 59:45 мин. През юли спечели сребърен медал на 5000 м на Диамантената лига в Монако - веднага след Йомиф Кеджелча. На 28 август дойде и историческата първа победа за французина в състезание от Диамантената лига. В бягането на 3000 метра в Цюрих той успя да направи мощен финален спринт и да завърши първи в конкуренцията на двама от най-силните атлети в средните и дългите бягания - Грант Фишър (САЩ) и Андреас Алмгрен (Швеция).

Гресие изскочи от задна позиция в последните 100 метра и финишира първи със 7:36.78 - с едва три стотни пред Фишър и с четири стотни пред Алмгрен. Грант Фишър е атлетът, който отне последния световен рекорд на легендарния Кенениса Бекеле - и впечатли с дръзкото си решение да напусне легендарната атлетическа академия "Бауерман", за да се завърне при своя треньор от гимназията, с когото за 10 месеца се подготвиха за олимпийски медал от Париж 2024. А Андреас Алмгрен е европейският рекордьор на 5000 метра, чиято история също е разказана в рубриката "Бегачите" (ще я откриете в линка).

Екстравагантните празненства на Джими Гресие

Тъй като трябваше да спринтира до последния сантиметър от състезанието, Джими Гресие нямаше време да направи коронния си номер - да празнува екстравагантно победата си още преди финала. Джими е популярен с това, че винаги намира различен начин да се забавлява на финалната права, особено когато разполага с повече време. Французинът нашумя още на Европейското по крос кънтри през 2018-а, когато опита да се плъзне на колене по тревата като футболист, но се заби в земята и падна по лице на финалната права.

На европейския шампионат следващата година Гресие имаше толкова голям аванс, че реши да изходи последните метри от състезанието. На първенството на Франция по крос кънтри същата година пък Джими започна да поздравява публиката и да празнува с маскот преди финала, но секунди по-късно осъзна, че авансът му не е толкова голям, като му се наложи да спринтира, за да остане първи. През 2023-а, отново на местния шампионат по крос кънтри, Гресие реши да хапне палачинка преди финала, като я предложи и на втория състезател, който обаче му отказа. Бронзовият медалист бе по-благосклонен и се нави да си отхапе от палачинката на Гресие.

Последното култово празненство дойде на Европейското първенство на шосе тази година, където Гресие спечели титлата на полумаратон и реши да прескочи финалната лента като хърдел. Иначе от началото на 2025-а Джими стана водещ атлет на Kiprun - бранд на френската верига магазини за спортни стоки Decathlon, като се състезава с високия клас обувки за шосе. Следващата голяма цел пред французина е Световното първенство в Токио, където целта му е влизане в топ 6 на финала на 5000 метра. Ако се представи по начина, по който го направи в Цюрих, то нищо чудно да го видим и на почетната стълбичка в японската столица.

Автор: Стефан Йорданов

