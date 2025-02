Да се върнеш при треньора от гимназията: Американецът, който отне последния световен рекорд на Бекеле

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

През изминалата седмица бе свален и последният останал световен рекорд на легендарния атлет в дългите бягания - Кенениса Бекеле. Направи го американецът Грант Фишър, който постави нов световен рекорд на 5000 метра в зала с резултат 12:44.09 минути. Той свали близо 5 секунди от 21-годишния рекорд на Бекеле, поставен през 2004 година. Нещо повече: това бе втори световен рекорд за Фишър в рамките на само една седмица.

Фишър е голямата сензация в бяганията на закрито от началото на 2025-а, след като направи три фантастични състезания за кратък период от време, и то далеч от коронната му дисциплина - 10 000 метра. Всичко започна на 2 февруари с второ място на 1500 метра с 3:33.99 мин. На 8 февруари последва победа на 3000 м с нов световен рекорд от 7:22.91 мин., а на 14 февруари Фишър подобри и рекорда на 5000 м в зала.

GRANT FISHER. WORLD RECORD. Grant Fisher just ran a 12:44.09 Indoor 5,000m. He SHATTERED the 21-year-old record set by Kenenisa Bekele in 2004. Oh my Grant Fisher. #BUValentine pic.twitter.com/eEd2erKlRF

Първо Фишър изненада приятно всички с финалния си кик в бягането на 3000 метра, за да победи олимпийския шампион на 1500 м Коул Хокър, който има славата на един от атлетите с най-силен финален спринт. На 5000 метра пък Грант Фишър впечатли още повече, тъй като през втората част на състезанието проведе почти изцяло солово бягане, като успя да измине последни 400 метра за 59.36 сек.

За да избяга 5000 метра в зала за световен рекорд, Фишър трябваше да се придържа към темпо от около 30 секунди на всеки 200 метра. Самият той каза след финала на бягането, че това е едно от най-трудните неща, които е правил в кариерата си - особено предвид факта, че трябваше да го направи сам, без подкрепа от други атлети. "Да бягаш сам по 30 секунди (на 200 метра) е гадно. Трудно е да се постигне. Едва ли някой в света може да го направи... Това е едно от най-трудните неща, които съм правил", каза Фишър.

Грант Фишър призна и друго - мотивацията за него и за останалите американци да бягат по-бързо и да подобряват световни рекорди (Яред Нугус подобри световния рекорд на 1 миля в зала) се дължи в голяма степен на норвежеца Якоб Ингебригтсен, който преди дни счупи два световни рекорда в едно бягане. "Якоб промени играта в много отношения. Много от нас го преследваме... Якоб вдигна летвата и ние се опитваме да го достигнем. В продължение на години той бе недостижим, особено на 1500 метра, но това вече се променя. Това се случва, когато някой постави нов стандарт", заяви още Грант.

🗣️ “Running 30s by yourself sucks. It’s hard to do. Hardly anyone in the world can do that… That’s one of the hardest things I’ve done.”



Grant Fisher shares about running 30 second 200m splits to shatter the indoor 5000m world record in 12:44.09 at the BU Valentine Invite.… pic.twitter.com/iAUkPLaJTb