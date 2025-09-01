Затишие преди Световното първенство по лека атлетика: "Бегачите" през август 2025 г. (ОБЗОР)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

След по-малко от две седмици стартира най-голямото първенство в света на леката атлетика - Световното първенство в Токио. Шампионатът започва на 13 септември и ще продължи до 21 септември, а програмата включва няколко дисциплини, насочени към бяганията на средни и дълги разстояния. Това са 800 метра, 1500 метра, 3000 метра стипълчейз, 5000 метра, 10 000 метра и маратон. Всяка една от дисциплините изглежда непредсказуема заради голямата конкуренция, а изминалият месец август бе генерална репетиция за световния елит в бяганията.

Мартин Проданов с национални титли на 800 м и 1500 м, Иво Балабанов спечели на 5000 м

Всъщност месец август започна с най-голямото атлетическо събитие у нас, което е под шапката на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) - Националният шампионат по лека атлетика за мъже и жени на открито, който се проведе на пистата в Национална спортна академия "Васил Левски" в София. Пистата, която съвсем скоро ще бъде затворена за ремонт, а столицата ни на практика ще остане без нито един годен и свободен за ползване атлетически стадион - един от симптомите за клиничната смърт на леката ни атлетика, заедно със скандалните избори в БФЛА.

Традиционно слаби резултати в бяганията на национални шампионати

Националният шампионат по традиция предложи тактически бягания в средните и дългите разстояния, без особено впечатляващи резултати. Даже никак впечатляващи, поне на фона на световните резултати, пък и в исторически план на българските ранглисти. Двоен шампион на 800 и 1500 метра стана най-добрият ни атлет в средните бягания Мартин Проданов, който записа съответно резултати 1:52.40 и 3:50.02 мин. Той остана далеч от личните си резултати, които са съответно 1:47.18 и 3:39.34, но и нямаше нужда да ги доближава, за да победи.

Именно Проданов е един от малцината български атлети, които имат потенциала да гонят високи резултати за България в средните и дългите бягания. Друг от тях е шампионът на 5000 метра Иво Балабанов, който също се "разходи" за националната титла с 15:11.55 мин. През юни той записа личен резултат от 13:46.54 мин., и то завръщайки се от контузия, но засега остава далеч от националния рекорд на Евгени Игнатов, който е 13:13.15 мин. При жените също нямаше изненади Лиляна Георгиева спечели титлите на 800 и 1500 м, а Милица Мирчева бе първа на 5000 м.

За съжаление, изглежда, че България отново няма да има представител на световно първенство за мъже и жени. За последно Милица Мирчева представяше страната ни в маратона, но сега нейният фокус е върху планински бягания. Тя вече участва на няколко популярни състезания у нас, сред които и изкачването от НДК до Черни връх, където шампион при мъжете стана друг атлет, изместил фокуса си към планинските бягания - Кристиян Иванов. И двамата обаче останаха далеч от рекордите на трасето.

Атлетът, който даде най-голяма заявка за световната титла на 1500 метра

На световната сцена се проведоха четири състезания от Диамантената лига. В Силезия шампион на 1500 м стана Яред Нугус пред Тимъти Черийот и Нарве Гиле Нордас. В Лозана пък вниманието бе насочено към 5000 м, където Грант Фишър бе изпреварен от Исаак Кимели. В Брюксел пък дойде и генералната репетиция за бягането на 1500 м преди Световното, където "скритият фаворит" за световната титла Нийлс Ларос изненада имена като Коеч, Нугус и Уайтман, за да запише пета поредна голяма победа за сезона. Той затвърди добрата си форма, като няколко дни по-късно спечели и в Цюрих.

Говорейки за 1500 метра, трябва да се отбележи и изключително силното бягане на 19-годишния норвежец Хокон Мое Берг, който доближи бариерата от 3 минути и 30 секунди. А неговият звезден сънародник Якоб Ингебригтсен се отказа от няколко състезания в края на август, за които бе заявен. Причината вероятно е по-бавното възстановяване от контузията в ахилеса, заради която все още не се е състезавал през 2025-а. Ингебригтсен все пак потвърди, че ще се състезава на Световното в Токио, макар и да не е участвал на други състезания до момента, като все още не е ясно кои дисциплини ще атакува - 1500 м, 5000 м, или пък 3000 м стипълчейз.

Автор: Стефан Йорданов

