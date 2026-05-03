Кошмар за Никола Цолов в Маями - съперник му провали състезанието още в първия завой

03 май 2026, 17:06 часа 997 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Младата суперзвезда на България в моторните спортове - Никола Цолов, имаше изключително нещастие на старта на основното състезание в Маями във Формула 2. Той отпадна от надпреварата още в първия завой, след като бе ударен от съперник, който не успя да прецени добре сцеплението си на мократа писта, а с това прекрати състезанието на Българския лъв.

Никола Цолов бе блъснат на старта на основното състезание в Маями

Цолов, който избухна с победа в спринта в Маями, се надяваше на добро представяне и в основното състезание, за да продължи да трупа точки към актива си в генералното класиране във Формула 2. Българинът спечели първото основно състезание за годината - това в Мелбърн, а сега стартира от десета позиция на стартовата решетка в Маями.

Вината за катастрофата бе на тайландеца Интрапувашак

Въпреки че бе по-назад на стартовата решетка, Цолов потегли силно и изпревари няколко конкуренти. Той задмина стартиралия от осмо място Лорън ван Хьопен, но влизайки в първия завой, бе ударен от Тасанапол Интрапувашак. Тайландецът не успя да спре навреме и нанесе твърде големи щети на болида на Цолов, които не му позволиха да продължи.

Иначе Интрапувашак остана в състезанието, но бе наказан с 10 секунди от стюардите, които прецениха, че вината за инцидента е изцяло негова. Това обаче едва ли успокоява Никола, който пропусна възможност да натрупа нови точки към лидерската си позиция в шампионата при пилотите.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
Формула 2 Никола Цолов
