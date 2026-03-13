БФСки говори за печелене на дивиденти на гърба на Малена Замфирова

Както е известно, най-добрата ни състезателка в алпийския сноуборд Малена Замфирова претърпя ужасяващ инцидент в Чехия по време на подготовката си за световната купа. Тя имаше множество фрактури, като вече претърпя две успешни операции в Грац, Австрия. От Българската федерация по ски излязоха с притеснителна позиция, в която говорят за печелене на дивиденти на гърба на 16-годишната Малена. В тази позиция БФСки казва от къде идват финансите за лечението на Замфирова.

БФСки: „Искаме да благодарим“

Ето и цялата позиция на БФСки: „Ние от Българска федерация по ски искаме да благодарим на българското общество за голямата загриженост и съпричастност към състоянието на нашата Малена. Поради появилите се в медиите спекулации за финансирането на нейното лечение искаме да заявим, че цялата отговорност и грижа, свързана с лечението, възстановяването и скорошното завръщане на пистата на Малена се поема от Българска федерация по ски, нейните спонсори, нейните родители и българската държава.

„Проява на лош вкус е да печелят дивиденти от нещастието на едно дете“

Ние считаме за проява на изключително лош вкус опитите да се прави сензация и печелят дивиденти от нещастието на едно дете“. След инцидента Малена Замфирова имаше две счувания на бедрена кост, счупване на таз и на лопатка на рамото. В края на миналата седмица тя претърпя първата си операция, а преди дни стана ясно, че и втората интервенция е преминала успешно.

