Въпреки злощастния инцидент в Маями: Никола Цолов остава лидер в класирането във Формула 2

Никола Цолов бе ударен още в първия завой на дъждовното състезание за Гран при на Маями от Формула 2 и отпадна, но остана на първата позиция в генералното класиране след първите три кръга за сезона. Българският пилот на Кампос Рейсинг спечели съботния спринт край "Хард Рок Стейдиъм" във Флорида.

Цолов направи отличен старт и преодоля няколко автомобила само на правата, но в завой номер 1 болидът му бе закачен и завъртян от бившия му съотборник Тасанапол Интрапувасак. Българинът бе изпратен в бокса на Кампос Рейсинг и не се завърна на трасето.

Инцидентът от завой номер 1 наложи влизането на автомобил за сигурност, а тайландецът бе наказан с 10 секунди за удара по болида на Цолов. Рейс контролът даде летящ рестарт, който обаче доведе до катастрофа на Оливер Гьоте и ново прекъсване.

Дъждовното състезание в Маями бе супер хаотично и дори наложи въвеждането на таймер след третите спирания в бокса - малко над 25 минути за начало на последна обиколка. Правилото бе използвано и последните две бяха драматични, а от тях победител излезе Габриеле Мини, който изпревари Дино Беганович с 0.9 секунди и Рафаел Камара с 2.0 секудни.

Този изход съхрани първата позиция на Цолов, но вече само с по точка пред Мини и Камара. Вчерашният съперник на Цолов - Лорънс Ван Хупен, завърши 11-и днес и остана с девет точки зад българския пилот на Кампос Рейсинг.

