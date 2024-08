На Игрите в Париж: Гъркиня изгоря с допинг

Гръцка състезателка по овчарски скок бе хваната с допинг на Олимпийските игри в Париж и веднага бе дисквалифицирана. Става въпрос за 27-годишната Елени-Клаудия Полак. Новината бе съобщена официално от организаторите на най-големия спортен форум.

Според информациите Полак е дала „неблагоприятна" аналитична проба. Поради тази причина тя е отстранена и е дисквалифицирана от състезанието по овчарски скок при дамите. Гъркинята участва в квалификациите в надпреварата, но не успя да се класира за финалите.

Greek pole vaulter Eleni-Klaoudia Polak has been disqualified from the #Olympics after a positive doping test.



She recorded an adverse analytical finding, Games organisers said, and has been provisionally suspended and disqualified as a result.



