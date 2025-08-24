Феноменално! Пети медал за Стилияна Николова от Световното по художествена гимнастика

"Българското лъвче" Стилияна Николова завоюва трети за деня и общо пети медал на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия). Родната грация спечели бронз на финала на бухалки и сребро на лента. На втория уред другата ни представителка - Ева Брезалиева, завърши на седма позиция. И в двете дисциплини триумфира шампионката в многобоя Даря Варфоломеев, която защитава цветовете на Германия.

Още 2 медала за Стили

Възпитаничката на Валентина Иванова имаше грешки и получи оценка от 28.800 точки на бухалки, от които 13.000 за трудност, 8.200 за артистичност, 7.650 за изпълнение и 0.05 наказание. Другите състезателки също имаха изпускания и останаха след българката, която се качи на стълбичката. Титлата си на бухалки защити олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия), която получи доста високата оценка от 31.700 точки. Втора е румънката Амалия Лика с 29.000.

Безапелационна Даря Варфоломеев

На лента отново Даря Варфоломеев триумфмира с 30.250 точки, изпреварвайки не с много Николова. Българката получи 29.800 - 13.000 за трудност, 8.450 за артистичност и 8.350 за изпълнение. Украинката Таисия Онофрийчук оформи топ 3 с 20.100 точки. Ева Брезалиева е седма с 28.050. Така Стилияна Николова завоюва пети медал за България от шампионата след второто й място в многобоя и на финал на обръч, както и среброто в отборната надпревара.

🥈Сребърен медал за Стилияна Николова във финала на лента, на Световното първенство в Рио! Ева Брезалиева завърши на 7️⃣... Posted by Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница on Sunday, August 24, 2025

Ансамбълът с пето място

Преди това ансамбълът ни се класира на пето място на финала с пет ленти. София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова допуснаха грешка (уред извън терена) и получиха оценка от 24.750 точки (трудност 12.000; артистичност 7.650; изпълнение 5.400). Това е първи шампионат на планетата за този състав, в който са три дебютантки - Коломиец, Атанасова и Обретенова.

Златото на пет ленти спечели олимпийският шампион Китай с 27.550 точки, на второ място е шампионът в многобоя Япония с 26.650, а трета позиция зае европейският първенец Испания с 25.950 точки. Това беше последно съчетание за българския тим, който остана шести в многобоя, защото не успя да се класира за финала на три топки и два обръча.

ОЩЕ: Огромен гаф на Световното първенство по художествена гимнастика помрачи радостта на абсолютната шампионка (ВИДЕО)