Войната в Украйна:

Феноменално! Пети медал за Стилияна Николова от Световното по художествена гимнастика

24 август 2025, 21:44 часа 1974 прочитания 0 коментара
Феноменално! Пети медал за Стилияна Николова от Световното по художествена гимнастика

"Българското лъвче" Стилияна Николова завоюва трети за деня и общо пети медал на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия). Родната грация спечели бронз на финала на бухалки и сребро на лента. На втория уред другата ни представителка - Ева Брезалиева, завърши на седма позиция. И в двете дисциплини триумфира шампионката в многобоя Даря Варфоломеев, която защитава цветовете на Германия.

Още 2 медала за Стили

Възпитаничката на Валентина Иванова имаше грешки и получи оценка от 28.800 точки на бухалки, от които 13.000 за трудност, 8.200 за артистичност, 7.650 за изпълнение и 0.05 наказание. Другите състезателки също имаха изпускания и останаха след българката, която се качи на стълбичката. Титлата си на бухалки защити олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия), която получи доста високата оценка от 31.700 точки. Втора е румънката Амалия Лика с 29.000.

Безапелационна Даря Варфоломеев

На лента отново Даря Варфоломеев триумфмира с 30.250 точки, изпреварвайки не с много Николова. Българката получи 29.800 - 13.000 за трудност, 8.450 за артистичност и 8.350 за изпълнение. Украинката Таисия Онофрийчук оформи топ 3 с 20.100 точки. Ева Брезалиева е седма с 28.050. Така Стилияна Николова завоюва пети медал за България от шампионата след второто й място в многобоя и на финал на обръч, както и среброто в отборната надпревара.

🥈Сребърен медал за Стилияна Николова във финала на лента, на Световното първенство в Рио! Ева Брезалиева завърши на 7️⃣...

Posted by Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница on Sunday, August 24, 2025

Ансамбълът с пето място

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Преди това ансамбълът ни се класира на пето място на финала с пет ленти. София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова допуснаха грешка (уред извън терена) и получиха оценка от 24.750 точки (трудност 12.000; артистичност 7.650; изпълнение 5.400). Това е първи шампионат на планетата за този състав, в който са три дебютантки - Коломиец, Атанасова и Обретенова.

Златото на пет ленти спечели олимпийският шампион Китай с 27.550 точки, на второ място е шампионът в многобоя Япония с 26.650, а трета позиция зае европейският първенец Испания с 25.950 точки. Това беше последно съчетание за българския тим, който остана шести в многобоя, защото не успя да се класира за финала на три топки и два обръча.

ОЩЕ: Огромен гаф на Световното първенство по художествена гимнастика помрачи радостта на абсолютната шампионка (ВИДЕО)

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Художествена гимнастика Световно първенство по художествена гимнастика Ева Брезалиева Стилияна Николова
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес