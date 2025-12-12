НА ЖИВО: Кубрат Пулев - Мурат Гасиев, добро начало за Кобрата!

Голямата боксова звезда на България Кубрат Пулев излиза тази вечер срещу водещия руски боксьор Мурат Гасиев в битка за регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA). Боксовата галавечер BETCITY IBA Pro 13 ще се проведе в Дубай и започва в 19:00 часа българско време, а главното събитие с участието на Кобрата се очаква да започне не преди 22:00 часа. Можете да следите битката Пулев - Гасиев НА ЖИВО в Actualno.com!

КОГА И КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ ПУЛЕВ - ГАСИЕВ ПО ТВ

Развой на битката Кубрат Пулев - Мурат Гасиев

Претендентът Мурат Гасиев излезе първи на ринга под открито небе, а след него се качи и шампионът Кубрат Пулев под обичайните звуци на "Притури се планината". Забеляза се, че по трибуните има и празни места, а присъстващите не бяха толкова много. След това бяха пуснати и химновете на Русия и България в чест на двамата боксьори.

Рунд 1

Битката започна с опознаване между двамата боксьори, като никой не предприемаше излишни рискове. Все пак Кобрата бе малко по-активен, като опита на няколко пъти прави удари и с двете ръце, а освен това показа добро движение с тялото. Гасиев пък стоеше с високо вдигнат гард, за да си подсигури спокойно начало на мача, но Кубрат успя да вкара един удар в тялото му и още едно точно попадение с ляв прав, за да вземе първия рунд.

Рунд 2

Кубрат Пулев продължи по план, като бе по-активен и успя да вкара точно попадение през гарда на Гасиев. В случаите, в които руснакът тръгваше напред, Кобрата умно се отдръпваше. Гасиев опита да отговори на Пулев, но генерално българинът остана една идея по-добър на ринга - и записа втори пореден рунд с леко предимство.

Развой на боксовата галавечер BETCITY IBA Pro 13

19:53 часа: Боксовото шоу на галавечерта в Дубай вече започна - със срещата между Вадим Мусаев и Тулани Мбенге. Руснакът унищожи съперника си само за 3 рунда, като показа много силен ляв прав, за да нокаутира Мбенге (ВИДЕО) и да запише 14-та победа в 14 мача при професионалистите и да стане IBO Welterweight шампион. За Мбенге това бе първа загуба след 25 мача. Тепърва предстоят още три големи мача, преди "гвоздея" Пулев - Гасиев.

21:10 часа: Победа на галавечерта в Дубай записа и внукът на легендарния Мохамед Али - Нико Али Уолш, който заслужи уважението на боксовите фенове. Уолш се наложи след единодушно съдийско решение над Жереми Сервада, като това бе четвъртият му мач през 2025-та година. Мачът на Уолш бе предпоследен преди сблъсъка с Кобрата, като остава още един мач преди основното събитие.

21:57 часа: Приключи и последната подгряваща битка преди главното събитие - тази между Макси Хюз и Баходур Усмонов. Двамата си спретнаха равностоен 12-рундов бой, като в крайна сметка съдиите присъдиха победата на Усмонов с минимална разлика. Той остава непобеден на професионалния ринг, записвайки 12-та поредна победа.

22:18 часа: Мурат Гасиев излезе пръв на ринга като претендент за регулярната световна титла на WBA на Кубрат Пулев. След това на ринга се качи и Кубрат Пулев, съпроводен под звуците на "Притури се планината".

Преди галавечерта в Дубай

Кубрат Пулев ще излезе за своя мач номер 36 в професионалната си кариера, като до момента има 32 победи и само 3 загуби. За последно 44-годишният българин се боксира преди година, когато победи Махмуд Чар със съдийско решение и спечели регулярната световна титла на WBA. Така той си спечели и правото да бъде задължителен претендент за супертитлата на WBA, която понастоящем се притежава от Олександър Усик. Преди това обаче Пулев ще трябва да защитава пояса срещу Гасиев, а след това по всяка вероятност и срещу Моузес Итаума, който нарече Кобрата "динозавър".

Мурат Гасиев също има 35 мача на професионалния ринг, но много от тях са в полутежка категория. Той има само две загуби - от Олександър Усик през 2018-та, когато украинецът стана абсолютен шампион в полутежка категория, както и през 2023-та от Ото Валин, който сега даде ценен съвет на Пулев. В деня преди срещата Пулев се притегли 114 кг - с килограм по-лек спрямо личното си тегло за мача с Чар преди година. А Гасиев пък е с 10 кг по-лек, но на обичайното си лично тегло.

Мурат Гасиев е известен с това, че е бърз и притежава силен удар, но пък в тежка категория не е показал особено добър бокс. Той е с 12 години по-млад от Пулев, който пък е много по-опитен. Очакванията на някои фенове и специалисти са за много прегръдки и малко бокс: с повече клинчове, като самият Гасиев не пуска много удари. Едва ли ще се стигне и до нокаут, тъй като и двамата трудно могат да се нокаутират.

Интересното е, че Кубрат Пулев бе пратен в девета глуха срещу Гасиев - поне според букмейкърите, които смятат руснака за фаворит. Не на това мнение е Дерек Чисора, който нанесе една от трите загуби на Кобрата в кариерата му. Той смята, че Пулев ще надделее с опит, като ще гледа двубоя от първите редове в Дубай - заедно с Дионтей Уайлдър, който също ще бъде сред зрителите. Именно Бронзовия бомбардировач се оформя да бъде следващият опонент на Олександър Усик.

ОЩЕ: Кубрат Пулев - Мурат Гасиев: програма - дата | начален час | телевизия