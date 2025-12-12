"Пулев е на 175 години! Този човек е динозавър, трябва да се пенсионира" (ВИДЕО)

Младият британски боксьор Моузес Итаума, който е задължителен претендент за регулярната световна титла на WBA, коментира потенциален мач срещу Кубрат Пулев. Кобрата е актуалният носител на пояса, като ще го защитава срещу Мурат Гасиев в петък вечер, а след това се очаква победителят от срещата да се изправи срещу Итаума. Кубрат вече бе запитан за мач срещу Итаума в Англия, като заяви, че е готов, а британецът пък коментира, че има интерес да се боксира с Пулев само ако е за ранкинг.

Итаума е с 24 години по-млад от Пулев

"Мач с Итаума? Аз съм готов. Дали ще дойда в Англия за такъв мач? Ще видим. Този въпрос е на дневен ред. Ще го дискутираме, и след това - защо не? Но аз съм готов", заяви по-рано Кубрат Пулев по отношение на потенциалната среща с 20-годишния Итаума, който е с цели 24 години по-млад от Кобрата.

Още: Опасността, която дебне Кобрата в мача с Гасиев

Ето и какъв бе отговорът на Итаума за потенциална битка с Кобрата: "Пулев е на 175 години! Трябва да оставим този човек да се пенсионира възможно по-скоро. Дали имам интерес за битка с Пулев? Ако е за ранкинг, имам интерес, но ако не е... както казах, този човек е динозавър."

Още: Звучен шамар за Кобрата - отрязаха голямата му мечта в бокса още в зародиш