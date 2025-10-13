"Най-добрият след Верстапен": Легенда на Формула 1 засипа един от пилотите на Макларън с похвали

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун смята, че пилотът на Макларън Оскар Пиастри е следващата голяма звезда в спорта, отстъпвайки само на Макс Верстапен. Екълстоун винаги се е откроявал с интересни мнения по повод случващото се на пистата. Според него четирикратният шампион Ален Прост е най-добрият пилот на всички времена - избор, който може да се стори малко странен на мнозина при наличието на имена като Айртон Сена и Михаел Шумахер. Сега обаче той би заложил на очевидния избор за най-добър пилот в момента.

Екълстоун похвали Пиастри

Екълстоун заяви: "Преди казах Ален Прост. Сега бих казал Макс. Той е най-добрият. Той е най-блестящият в извличането на максимума от автомобила. Той не бърка." Но 94-годишният британец наскоро засипа с похвали Пиастри, когото описа като "младеж, който много ми напомня на Ален", тъй като младият австралиец изгря на спортната сцена в Макларън през 2023 г. и удари на камък, предизвиквайки по-опитния си съотборник Ландо Норис, а сега се бори за първата си титла във Формула 1 през 2025 г.

ОЩЕ: Претендент за титлата във Формула 1 преминава в изненадващ отбор

По-нататък Екълстоун заяви пред Sport.de: "Оскар се справя с работата си. Когато прави грешки, той си ги признава и не обвинява и не се оправдава с другите. Той просто се уверява, че няма да ги повтори. Никога не сме го виждали да прави една и съща грешка два пъти. Той е най-добрият пилот след Макс Верстапен", твърди той.

При оставащи шест състезания до края на сезон 2025 във Формула 1 Макларън вече спечели титлата при конструкторите и сега остава да видим кой от пилотите им ще спечели дебютната си титла при пилотите, тъй като Пиастри води на Норис с 22 точки. Шансовете на Верстапен също не бива да бъдат подценявани. Нидерландският пилот се намира на 41 точки зад Норис и на 63 зад Пиастри.

ОЩЕ: Спрягат една от основните фигури за успехите на Ред Бул за позиция във Ферари