"Най-лошият сезон в кариерата ми": Люис Хамилтън избухна и нападна президента на Ферари

Дори след като се изкачи от 19-о на 10-о място под светлините на Лас Вегас, Люис Хамилтън определи дебютния си сезон като пилот на Ферари като "най-лошия си досега" във Формула 1. Седемкратният шампион постави нежелан рекорд по време на квалификациите в петък, когато завърши най-бавно от всички и отбеляза първото си 20-то място, базирано на скоростта, а не на проблем с надеждността. Така без победи, без подиуми, 2025-а е най-слабата в кариерата на Люис Хамилтън.

Разочарованият Хамилтън не сдържа емоциите си след Гран При на Лас Вегас

След като Ред Бул пусна Юки Цунода от пит лейна, Хамилтън стартира 19-и, залагайки на твърдите гуми Pirelli. Това означаваше, че той направи дълъг първи стинт, изминавайки 30 обиколки, преди да влезе в пит стопа за нов комплект средни гуми, с които да стигне до финала. Състезавайки се с Нико Хюлкенберг и Естебан Окон, Хамилтън стигна до 10-то място, за да спечели последната точка за вечерта. Британецът обаче не беше никак доволен от прогреса си под светлините на "града на греха".

"Чувствам се ужасно, ужасно. Това е най-лошият ми сезон досега", каза той пред Sky F1. "Колкото и да се опитвам, нещата просто продължават да се влошават. Да, така е." На въпроса какво се опитва да направи, той отговори: "Опитвам всичко."

Критиката на Хамилтън идва след като президентът на Ферари Джон Елкан разкритикува пилотите след двойното отпадане в предишното състезание в Бразилия: "Във Формула 1 имаме механици, които винаги са първи в изпълнението на пит стоповете. Инженерите работят за подобряване на колата", избухна той. "Останалите не са на нивото. Имаме пилоти, които трябва да се концентрират върху шофирането, да говорят по-малко, а пред нас има важни състезания и не е невъзможно да завършим на второ място. Имаме нужда от пилоти, които мислят повече за Ферари и по-малко за себе си."

Хамилтън отговори на Елкан

Хамилтън отговори на това, като заяви ангажимента си да тласка Ферари напред. "Мисля, че всички трябва да поемем отговорност в този отбор и всички трябва да изпълняваме ролята си", каза той в подготовката за Лас Вегас. "Знам, че в този отбор има много страст и съм изключително благодарен за невероятните усилия, които всеки един човек във фабриката продължава да полага седмица след седмица. И естествено, знаейки, че отборът е Ферари, винаги има огромно внимание, и не винаги в положителна светлина. Но всички ние сме напълно ангажирани да променим това и аз съм напълно концентриран да помогна на този отбор да се възстанови и да расте, а всяко предизвикателство е възможност за нас да растем и да се учим, и аз твърдо вярвам, че ще стигнем там, където искаме да бъдем."

За съжаление, Вегас не се разви по план, като Хамилтън спечели само една точка, а Шарл Льоклер завърши на 5-то място. Ферари загуби още позиции от Мерцедес в борбата за третото място в шампионата на конструкторите, изоставайки с 20 точки при оставащи две състезания. Що се отнася до Хамилтън, той е спечелил само 149 точки тази година, което е най-ниският му резултат от 2009 г., когато победата носеше само 10 точки. При оставащи две състезания, той е на път да запише първия си сезон без подиум в Гран при.

