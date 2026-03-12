Правителството на Гюров:

Неостаряващият Владимир Илиев влезе в топ 10 на състезание от Световната купа по биатлон

Почти 39-годишният Владимир Илиев постигна едно от най-добрите класирания в кариерата си за Световната купа по биатлон. Той финишира на девето място в спринта на 10 километра за мъже в естонския зимен център Отепя. Българинът стреля без грешка в двете стрелби и намери място в топ 10, като раздели деветата позиция с равно време с чеха Витеслав Хорниг с изоставане от 52.2 секунди зад победителя Стурла Холм Лагрейд.

Класирането в Естония е най-доброто за сезона за Илиев. Другите български представители в спринта - Константин Василев е 81-и с 3 грешки и изоставане от 3:21.1 минути след победителя, Васил Зашев е 84-ти с 3 грешки и изоставане от 3:28.2 и Георги Джоргов 96-и с 2 грешки и изоставане на 4:15.5 минути.

Стурла Холм Лагрейд постигна втора поредна победа за Световната купа. След триумфа си в масовия старт на 15 км в Контиолахти преди четири дни, Лагрейд спечели и спринта в Отепя. Норвежецът направи две чисти стрелби и завърши първи за 23 минути и 28.5 секунди, на 10.7 секунди пред французина Емилиен Жаклен и 17.8 секунди пред германеца Филип Наврат, които допълниха призовата тройка след безгрешна стрелба.

В генералното класиране води французинът Ерик Перо с 1028 точки, пред италианеца Томазо Джакомел със 797 и шведа Себастиан Самуелсон със 764. Деветото място на Владимир Илиев в днешния старт му позволи да се изкачи на 48-а позиция със 73 точки.

