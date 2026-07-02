Никола Цолов в Гран при на Великобритания: Програма на състезанието от Формула 2 | дати | часове | телевизия

След като Никола Цолов взе победата в Гран при на Австрия, той ще влезе на върха на вълната в седмия кръг на Формула 2. Българският лъв е само на 2 точки от първия в генералното класиране Габриеле Мини, като може да го задмине този уикенд. Този уикенд пилотите от Формула 2 ще се подвизават в Силвърстоун, където ще се проведе Гран при на Великобритания.

Програма за Гран при на Австрия: дата, начален час, телевизия

С победата си в Гран при на Австрия, Никола Цолов стопи 4 точки разлика и се приближи още повече до лидера във временното класиране Габриеле Мини. От 80, Българския лъв се изкачи до 106 точки, а Мини от 86 до 108. Цолов завърши на подиума и в предишните два кръга от Формула 2, но тогава наказания, наложени след края на състезанието, му отнеха позции и точки. Във Великобритания пилотите ще премерят сили между 3 и 5 юли, а Българския лъв може да излезе на първо място след края на надпреварата.

В пълната програма на Никола Цолов можете да видите повече информация за сезон 2026 на Българския лъв във Формула 2.

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В кой ден и от колко часа ще дават тренировката и квалификацията за Гран при на Австрия?

Във Формула 2 Гран при на Великобритания се провежда за пръв път през 2017 г. Дължината на трасето е 5.891 км, като в спринта пилотите ще трябва да го обиколят 21 пъти, а в основното състезание - 29 пъти. Първият ден от програмата на седмия кръг на Шормула 2 е петък, 3 юли. Тогава ще се проведе свободната тренировка за Гран при на Великобритания, с начален час 12:00 ч. българско време. Тя ще бъде предавана пряко в българския ефир, в канала на Diema Sport 3.

Отново на 26 юни ще се проведе и квалификацията в Силвърстоун. Тя е с начален час 16:55 ч. българско време и ще бъде предавана пряко по Diema Sport 3.

Кога и къде да гледаме спринта и основното състезание за Гран при на Великобритания?

Перлата в короната на Формула 2 винаги са състезанията, които носят точки. Това са именно спринта и основната надпревара. В тях Никола Цолов ще може да натрупа актив и да изпревари Габриеле Мини в генералното класиране. Първият ден, в който това ще може да се случи, е денят на спринта. Той ще се проведе на 4 юли, събота, с начален час 15:45 ч. българско време. Спринтът ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир, а каналът, който ще го предава е Diema Sport 3.

И черешката на тортата в програмата - основното състезание за Гран при на Австрия. То ще се проведе в неделя, 5 юли, с начален час 13:15 ч. българско време. А българският телевизионен канал, който ще излъчва надпреварате е Diema Sport 3.

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