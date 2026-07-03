Войната в Украйна:

Допинг скандал: Участник на Мондиал 2026 изгърмя с масова употреба на забранено вещество

03 юли 2026, 20:40 часа 989 прочитания 0 коментара

Допинг скандал на Мондиал 2026! Един от участниците бе уловен в масова употреба на забранено вещество. Става дума за националния отбор на Тунис, като осем тунизийски футболисти са дали положителни допинг проби. В техните проби са открити следи от веществото кленбутерол - лекарство, което разширява дихателните пътища и е в списъка със забранени вещества на Световната антидопингова агенция (WADA).

8 футболисти на Тунис са с положителна допинг проба за кленбутерол

Възможно е то да е попаднало в организма след консумация на замърсено месо по време на тренировъчния лагер на тунизийския отбор в Мексико. Трябва да се отбележи обаче, че това е най-честото оправдание при откриването на допинг - че веществото е попаднало в организма от замърсено месо, като предстои да стане ясно какво ще бъде решението на WADA. Клубовете на играчите вече са информирани за ситуацията.

Още: "Съдиите правят всичко възможно Роналдо да спечели Мондиал 2026, а после Меси бил любимец на ФИФА"

Тунис

Тунизийците отпаднаха от Световното след 3 тежки загуби в групите

Тунис беше елиминиран от Световното първенство след груповата фаза. След първия мач от турнира, загубен от Швеция с 1:5, футболната федерация на страната уволни старши треньора на националния отбор Сабри Ламуши, което бе голяма изненада, че се случва в хода на турнира. Не е ясно дали допинг скандалът има общо с уволнението на треньора. Иначе Тунис претърпя и загуба от Япония с 0:4 и от Нидерландия с 1:3.

Още: Смъртни заплахи, избягал селекционер и корупционен скандал след отпадането на страна от Мондиал 2026

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Световно първенство по футбол 2026 Тунис отбор
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес