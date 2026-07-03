Допинг скандал: Участник на Мондиал 2026 изгърмя с масова употреба на забранено вещество

Допинг скандал на Мондиал 2026! Един от участниците бе уловен в масова употреба на забранено вещество. Става дума за националния отбор на Тунис, като осем тунизийски футболисти са дали положителни допинг проби. В техните проби са открити следи от веществото кленбутерол - лекарство, което разширява дихателните пътища и е в списъка със забранени вещества на Световната антидопингова агенция (WADA).

8 футболисти на Тунис са с положителна допинг проба за кленбутерол

Възможно е то да е попаднало в организма след консумация на замърсено месо по време на тренировъчния лагер на тунизийския отбор в Мексико. Трябва да се отбележи обаче, че това е най-честото оправдание при откриването на допинг - че веществото е попаднало в организма от замърсено месо, като предстои да стане ясно какво ще бъде решението на WADA. Клубовете на играчите вече са информирани за ситуацията.

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Тунизийците отпаднаха от Световното след 3 тежки загуби в групите

Тунис беше елиминиран от Световното първенство след груповата фаза. След първия мач от турнира, загубен от Швеция с 1:5, футболната федерация на страната уволни старши треньора на националния отбор Сабри Ламуши, което бе голяма изненада, че се случва в хода на турнира. Не е ясно дали допинг скандалът има общо с уволнението на треньора. Иначе Тунис претърпя и загуба от Япония с 0:4 и от Нидерландия с 1:3.

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