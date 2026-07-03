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Трагедия в Кюстендилско: Издирват две деца в река Струма, баба им и дядо им са загинали

03 юли 2026, 20:07 часа 399 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Трагедия в Кюстендилско: Издирват две деца в река Струма, баба им и дядо им са загинали

Трагедия в кюстендилското село Пастух. Възрастно семейство с две внучета изчезна във водите на река Струма. Две тела са открити до момента. Полиция, екипи на пожарната и доброволци са в района край село Пастух, община Невестино. Сигналът е за възможно наличие и на други жертви, сред които и деца, но към този момент информацията не е официално потвърдена.

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По информация на Нова телевизия две деца се издирват по течението на реката, те са около 10-годишни. Баба им и дядо им са открити удавени в реката, потвърдиха от полицията за NOVA. Предполага се, че семейството е било на пикник. 

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С тях е имало и трето дете, на възраст около 6 години, което е намерено в добро състояние. В издирването на изчезналите две момчета се включиха полицията и доброволци. Какво е довело до трагедията обаче все още не е ясно.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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