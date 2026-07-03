Община Бобошево с апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма

Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево. Баба, дядо и трите им внучета са изчезнали във водите на реката по-рано днес. От община Бобошево отправиха спешен призив всеки, който може да се включи в издирването - да помогне.

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"Две деца се издирват в река Струма, по течението от село Пастух надолу. Всяка минута е от огромно значение! Обръщаме се с апел към всички граждани, местни жители и най-вече към рибарите в района, които познават реката, скритите места и спецификата на течението: Как можете да помогнете веднага? Включете се в търсенето по брега: Ако сте наблизо и имате възможност, включете се в обхождането на бреговата ивица. Помощ от рибари и собственици на лодки: Всеки, който разполага с подходяща екипировка (гащеризони, ботуши, лодки, мощни фенери), е изключително нужен на терен! Бъдете бдителни: Ако живеете или се намирате в близост до поречието на Струма след с. Пастух, оглеждайте се непрекъснато", гласи съобщението на общината.