Кабинетът "Радев":

Община Бобошево с апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма

03 юли 2026, 21:47 часа 762 прочитания 0 коментара
Снимка: бгнес
Община Бобошево с апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма

Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево. Баба, дядо и трите им внучета са изчезнали във водите на реката по-рано днес. От община Бобошево отправиха спешен призив всеки, който може да се включи в издирването - да помогне.

Още: Трагедия в Кюстендилско: Издирват две деца в река Струма, баба им и дядо им са загинали

"Две деца се издирват в река Струма, по течението от село Пастух надолу. Всяка минута е от огромно значение! Обръщаме се с апел към всички граждани, местни жители и най-вече към рибарите в района, които познават реката, скритите места и спецификата на течението: Как можете да помогнете веднага? Включете се в търсенето по брега: Ако сте наблизо и имате възможност, включете се в обхождането на бреговата ивица. Помощ от рибари и собственици на лодки: Всеки, който разполага с подходяща екипировка (гащеризони, ботуши, лодки, мощни фенери), е изключително нужен на терен! Бъдете бдителни: Ако живеете или се намирате в близост до поречието на Струма след с. Пастух, оглеждайте се непрекъснато", гласи съобщението на общината. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Издирване баба Река Струма деца Бобошево дядо
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес