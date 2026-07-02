На стотни от рекорда на Юсейн Болт: Италианец записа феноменален резултат, но неофициален

Олимпийският шампион в спринта на 100 метра от Игрите в Токио 2021 Ламонт Марсел Джейкъбс доближи невероятно постижение на най-великия Юсейн Болт. Италианецът постигна третото най-бързо време в историята на 100 метра при мъжете при всички условия по време на турнир от сребърната серия на световната лека атлетика в Айзенщат, Австрия. След като записа време от 9,84 секунди (+2,3 м/сек) в сериите, във финала Джейкъбс се възползва от попътен вятър със скорост 4,1 м/с и спечели с време 9,67 секунди. Тъй като вятърът е далеч над позволените 2 м/сек, и двата резултата на италианеца няма да бъдат официално признати.

Трети най-добър резултат в историята за Марсел Джейкъбс

Втори се нареди бронзовият медалист от Европейското първенство на 100 м Ромел Глейв (9,76), а трети остана световният рекордьор на 400 метра Уейд ван Нийкерк от Южна Африка (9,83). Иначе времето на Джейкъбс е третото най-бързо в историята на 100 м при мъжете при всички условия, надминато само от световния рекорд на Усейн Болт от 9,58 секунди, поставен на Световното първенство по лека атлетика в Берлин през 2009 г., и от олимпийския му рекорд на 100 м от 9,63 секунди, постигнат в Лондон през 2012 г.

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И макар че времето му във финала беше значително подпомогнато от вятъра, неговото представяне е още едно доказателство, че той се приближава към върховата си форма, след като сезон 2025 беше белязан от контузии. Този възход идва в страхотен момент за Джейкъбс, който се подготвя за предстоящото Европейско първенство по лека атлетика, което ще се проведе от 10 до 16 август в Бирмингам. Джейкъбс вече четири пъти през това лято премина под границата от 10 секунди и ще се бори за третата си поредна европейска титла на 100 метра.

Най-бързи времена на 100 метра при всички условия:

9,58 (+0,9) Усейн Болт - Берлин 2009

9,63 (+1,5) Усейн Болт - Лондон 2012

9,67 (+4,1) Ламонт Марсел Джейкъбс - Айзенщат 2026

9,68 (+4,1) Тайсън Гей - Юджийн 2008

9,69 (+5,0) Обаделе Томпсън - Ел Пасо 1996

9,69 (0,0) Юсейн Болт - Пекин 2008

9,69 (+2,0) Тайсън Гей - Шанхай 2009

9,69 (-0,1) Йохан Блейк - Лозана 2012

9,69 (+4,8) Андре Де Грас - Стокхолм 2017

9,71 (+0,9) Тайсън Гей - Берлин 2009

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9.67 FOR 100 METERS‼️



2020 Olympic champion Lamont Marcell Jacobs 🇮🇹 FLEW to a 9.67s (+4.1 m/s wind) for 100 meters the Raiffeisen Austrian Open. 🌬️



That’s No. 2 all-time under all conditions. pic.twitter.com/xAEWytC3Q5 — CITIUS MAG (@CitiusMag) July 1, 2026