Страхотна новина: Никола Цолов се качва в болид от Формула 1 още тази есен!

Българският пилот от Формула 2 Никола Цолов ще има възможност да кара болид от Формула 1 още тази есен. Това разкри шефът на тима на Рейсинг Булс Петер Байер, цитиран от Everything Formula. 19-годишният Цолов кара за отбора на Кампос Рейсинг и е част от пилотската академия на Ред Бул.

Българският лъв трябва да проведе ТРС тестове, за да получи необходимия лиценз

🚨 OFFICIAL | Nikola Tsolov will complete a TPC test with Racing Bulls this autumn.



🗣️ Racing Bulls CEO Peter Bayer:



“He needs a TPC test to obtain the licence required to drive in Free Practice sessions. He’s still missing a few kilometres, so we’re planning to do it in the… pic.twitter.com/dJwss5AT3l — Everything Formula (@evrythngformu1a) July 1, 2026

През настоящия сезон, който е дебютен за него във Формула 2, той вече записа четири победи в шест състезателни уикенда и заема второ място в генералното класиране.

Силното му представяне основателно повдигна темата кога ще получи шанс да достигне и до най-високия възможен клас - Формула 1, на което Байер даде обяснение: „Никола трябва да проведе ТРС тестове, за да получи необходимия лиценз за участие в свободни тренировки във Формула 1. Той все още няма изминати необходимите километри, така че тази есен това ще се случи“, каза шефът на Рейсинг Булс.

Въпросният ТРС тест представлява управление на по-стари болиди от поне три предходни сезона. Преминаването на въпросната програма дава право на пилота да се включи в тренировките във Формула 1.

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