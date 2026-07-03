Синер мачка и се забавлява с публиката на Уимбълдън, Джокович влезе в остър монолог със себе си (ВИДЕО)

Защитаващият титлата си Яник Синер се класира за четвъртия кръг на турнира "Уимбълдън" в петък след безмилостна победа с 6:4, 6:3, 6:4 над американеца Дженсън Бруксби. Синер никога не беше губил мач от Големия шлем от играч, нареден толкова ниско, колкото 81-вият в света Бруксби, и той демонстрира пълно превъзходство днес на корт номер 1, за да затвърди тази си традиция. Напред продължават също така Новак Джокович, Ян-Ленард Щруф (Германия) и японеца Шинтаро Мочизуки.

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Японският квалификант, който е на 23 години и 151-и в ранглистата, е следващото препятствие на Синер по пътя към защитата на титлата. "Опитвам се да се подобрявам всеки ден. Днес правя малка крачка напред. Опитвам се да стана по-добър, ако искам да стигна далеч в този турнир. Има няколко неща, които все още трябва да направя по-добре, но съм много доволен от резултата", каза италианецът, който в края на мача вече започна и игра с публиката, провокирайки ги да бъдат още по-шумни при точките му.

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Jannik Sinner after beating Brooksby at Wimbledon



“It’s not often we see you put your finger to your ear and get the crowd involved but you did it today. What prompted that?” 😂



Jannik: “I don’t know. 😂 Trying to..”



*they show it on the big screen*



Jannik: “Here we go 😭.… pic.twitter.com/Voh2ApCy0m — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2026

Джокович загуби сет, но продължава напред

Новак Джокович постигна победа, която напомни представянето в най-добрите му дни, след като му трябваха четири сета и 3 часа и 15 минути. Следващият му съперник ще бъде Роман Сафиулин (Русия), който влезе от квалификациите, но изненадващо лесно мина в три сета над Жоао Фонсека (Бразилия) с 6:3, 6:3, 6:3. Джокович опита пробив рано в първия сет, но намиращият се на 25-о място в схемата на турнира Риндеркнеш се спаси.

В 10-ия гейм Риндеркнеш имаше преднина от 5:4 и 30:30 при сервис на Джокович, който успя да изравни гейма на 5:5 с две точки подред и да остане "жив" в първия сет. Че Джокович е "надушил" брейк, си пролича в останалата част от играта, тъй като имаше две възможности за това. Той се възползва от втората, за да поведе с 6:5 и шанса да спечели първия сет в следващия гейм, което се и случи. Във втората част сърбинът направи ранен пробив за 2:1, което беше достатъчно, за да стане 2:0.

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Последва истински срив в играта на сърбина и той отстъпи третата част с 1:6, като се чуваше как сам се обвинява на стола по време на паузата между геймовете. И французинът започна да набира самочувствие, като в четвъртия сет никой не сбърка при подаванията си и така логично се стигна до тайбрек. Там, без минибрейк в първите пет точки, напрежението достигна своя връх, когато Джокович реализира за 4:2, но след това направи непредизвикана грешка, а след това и Риндеркнеш направи ас, за да поведе с 5:4. Но Джокович се измъкна от ситуацията, печелейки мача като истинско зрелище на мачбол.

Novak Djokovic diving volley on match point! 😱 pic.twitter.com/HftVyv0pFd — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2026

Ян-Ленард Щруф отстрани Даниил Медведев

Ян-Ленард Щруф елиминира номер 8 в мъжката схема Даниил Медведев, след като спечели в три сета - 7:6 (4), 7:6 (5), 7:5. Двамата не бяха много убедителни в началния си удар, но Медведев изненадващо направи огрочен брой непредизвикани грешки и трябваше да се примири с отпадането.

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