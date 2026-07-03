Синер мачка и се забавлява с публиката на Уимбълдън, Джокович влезе в остър монолог със себе си (ВИДЕО)

Защитаващият титлата си Яник Синер се класира за четвъртия кръг на турнира "Уимбълдън" в петък след безмилостна победа с 6:4, 6:3, 6:4 над американеца Дженсън Бруксби. Синер никога не беше губил мач от Големия шлем от играч, нареден толкова ниско, колкото 81-вият в света Бруксби, и той демонстрира пълно превъзходство днес на корт номер 1, за да затвърди тази си традиция. Напред продължават също така Новак Джокович, Ян-Ленард Щруф (Германия) и японеца Шинтаро Мочизуки.
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Японският квалификант, който е на 23 години и 151-и в ранглистата, е следващото препятствие на Синер по пътя към защитата на титлата. "Опитвам се да се подобрявам всеки ден. Днес правя малка крачка напред. Опитвам се да стана по-добър, ако искам да стигна далеч в този турнир. Има няколко неща, които все още трябва да направя по-добре, но съм много доволен от резултата", каза италианецът, който в края на мача вече започна и игра с публиката, провокирайки ги да бъдат още по-шумни при точките му.
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Jannik Sinner after beating Brooksby at Wimbledon— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2026
“It’s not often we see you put your finger to your ear and get the crowd involved but you did it today. What prompted that?” 😂
Jannik: “I don’t know. 😂 Trying to..”
*they show it on the big screen*
Jannik: “Here we go 😭.… pic.twitter.com/Voh2ApCy0m
Джокович загуби сет, но продължава напред
Новак Джокович постигна победа, която напомни представянето в най-добрите му дни, след като му трябваха четири сета и 3 часа и 15 минути. Следващият му съперник ще бъде Роман Сафиулин (Русия), който влезе от квалификациите, но изненадващо лесно мина в три сета над Жоао Фонсека (Бразилия) с 6:3, 6:3, 6:3. Джокович опита пробив рано в първия сет, но намиращият се на 25-о място в схемата на турнира Риндеркнеш се спаси.
В 10-ия гейм Риндеркнеш имаше преднина от 5:4 и 30:30 при сервис на Джокович, който успя да изравни гейма на 5:5 с две точки подред и да остане "жив" в първия сет. Че Джокович е "надушил" брейк, си пролича в останалата част от играта, тъй като имаше две възможности за това. Той се възползва от втората, за да поведе с 6:5 и шанса да спечели първия сет в следващия гейм, което се и случи. Във втората част сърбинът направи ранен пробив за 2:1, което беше достатъчно, за да стане 2:0.
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Последва истински срив в играта на сърбина и той отстъпи третата част с 1:6, като се чуваше как сам се обвинява на стола по време на паузата между геймовете. И французинът започна да набира самочувствие, като в четвъртия сет никой не сбърка при подаванията си и така логично се стигна до тайбрек. Там, без минибрейк в първите пет точки, напрежението достигна своя връх, когато Джокович реализира за 4:2, но след това направи непредизвикана грешка, а след това и Риндеркнеш направи ас, за да поведе с 5:4. Но Джокович се измъкна от ситуацията, печелейки мача като истинско зрелище на мачбол.
Novak Djokovic diving volley on match point! 😱 pic.twitter.com/HftVyv0pFd— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2026
Ян-Ленард Щруф отстрани Даниил Медведев
Ян-Ленард Щруф елиминира номер 8 в мъжката схема Даниил Медведев, след като спечели в три сета - 7:6 (4), 7:6 (5), 7:5. Двамата не бяха много убедителни в началния си удар, но Медведев изненадващо направи огрочен брой непредизвикани грешки и трябваше да се примири с отпадането.
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