Британски депутати видяха руска пропаганда в "Маша и Мечокът", поискаха да бъде забранен

Група от депутати в британския парламент изпратиха писмо до министъра на културата Лиза Нанди с искане да се проучи възможността за прекратяване на излъчването на руския анимационен сериал „Маша и Мечокът“ на британските платформи, предава вестник „The Guardian“. Повод за това стана съобщението на Netflix, че е придобила правата за два нови сезона на сериала и е удължила лицензионното споразумение за съществуващите сезони в повече от 100 държави. Анимационният сериал се излъчва и във Великобритания по ITVX.

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„Британските деца получават това съдържание както чрез голяма световна стрийминг платформа, така и чрез известен местен телевизионен оператор — считаме това за недопустимо“, се казва в писмото на депутатите. Според тях особено възмущение предизвикват отделни епизоди: в един от тях Маша се появява с шапка, наподобяваща шлема на съветски танкист, а в друг — с фуражка, подобна на униформата на съветските граничари, исторически свързана с НКВД. Депутатите определиха това като „активна нормализация на съветската военна символика за младата аудитория по целия свят“.

Писмото бе инициирано от депутата от Либерално-демократическата партия Том Гордън, а под него се подписаха над 50 негови колеги от Лейбъристите, Консерваторите, Зелените, Шотландската национална партия и Партията на Уелс. Депутатите се позоваха на позицията на украинския Център за противодействие на дезинформацията, който по-рано определи анимационния сериал като „не просто анимационен сериал, а инструмент на руската мека сила“, както и на думите на естонския външен министър Маргус Цахкну, че за много страни съветската символика означава „окупация, масови убийства, депортации и престъпления срещу човечеството“.

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„Маша и Мечокът“ е един от най-гледаните анимационни сериали в историята на YouTube: само един епизод – „Рецепта за катастрофа“ – е събрал над 4,6 млрд. преглеждания. Продуцентското студио Animaccord отхвърли обвиненията, като обяви, че е частна компания, която няма връзка с пропагандата. Министерството на културата отказа да коментира; в Уайтхол отбелязаха, че изборът на съдържание остава в ръцете на телевизионните оператори, стига то да не нарушава правилата на регулатора Ofcom. От ITV също отказа да коментира.