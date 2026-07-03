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Блъснаха 46-годишен мъж на пътя Велико Търново - Русе

03 юли 2026, 20:31 часа 776 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Блъснаха 46-годишен мъж на пътя Велико Търново - Русе

46-годишен мъж е блъснат на главния път Велико Търново - Русе край Самоводене. Движението в района на инцидента е затруднено и се регулира от полицейски екипи.

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Мъжът е откаран във великотърновската болница. По първоначална информация е с комоцио.

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Самоводене път блъснат човек
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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