Блъснаха 46-годишен мъж на пътя Велико Търново - Русе

46-годишен мъж е блъснат на главния път Велико Търново - Русе край Самоводене. Движението в района на инцидента е затруднено и се регулира от полицейски екипи.
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Мъжът е откаран във великотърновската болница. По първоначална информация е с комоцио.
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