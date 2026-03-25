Никола Цолов за Формула 1: Само на крачка от мечтата съм, но мисля обиколка за обиколка

Никола Цолов се опитва да не мисли твърде напред към 2026 г., но знае, че е само на крачка от „мечтата“ за Формула 1, пишат от Формула 2 в своя статия на официалния си сайт. Пилотът на Campos Racing започна годината по изключителен начин, като спечели състезанието в Мелбърн с доминиращо представяне. Българският пилот сега води в класирането при пилотите, но ако се съди по думите му преди началото на сезона, не очаквайте да спре до тук.

Формула 2 е на крачка от мечтата, за която Никола Цолов и всички останали се състезават

"Определено имам цели за тази година", споделя Никола. "Искам да кажа, че в крайна сметка във Формула 2 си само на крачка от мечтата, за която всички се състезаваме тук. Затова трябва да имаш цел, но все пак всичко е състезание по състезание, кръг по кръг, обиколка по обиколка. Така подхождам към нещата, защото ако мислиш твърде напред, може да се озовеш в дълбока дупка."

Цолов не мисли за резултати, а как да става по-добър

"Не се опитвам да се озова там, просто искам да постигна личните си цели и задачи. Това е, което търся, не гледам особено на резултатите, просто искам да се подобрявам и да работя върху себе си", допълва още Никола, който през миналия сезон записа два старта във Формула 2 и дори стана трети в спринта на Яс Марина. Според него, тези два старта са го подготвили добре за 2026 г.

Големите разлики между Формула 3 и Формула 2, към които Никола трябваше да се адаптира

"Мисля, че за мен беше доста положително да участвам в последните два кръга и да науча колкото се може повече за всички процедури, които трябваше да изпълнявам. Всичко беше ново за мен – питстоповете и стартовете на състезанията са напълно различни, всички смеси на гумите също са различни, размерът на гумите – всичко беше много различно от това, с което съм свикнал."

"Но получих шанса и го използвах, и мисля, че се адаптирах доста добре, а очевидно беше добре да имам Арвид до себе си, който беше участвал в 12 кръга преди това. Така че той имаше малко повече опит и да се уча от него беше доста полезно за мен, и мога да взема някои неща от това, което той правеше, и да добавя малко от моя стил", споделя още Никола пред официалния сайт на Формула 2.

Едно от нещата, които Цолов научи в края на миналата година, е начинът на шофиране на болида от Ф2. След силна кампания във Формула 3, където завърши втори в шампионата, той обясни каква е разликата между двата болида и как това учи пилотите да се адаптират. "Мисля, че трябва да се адаптираш много. Във Ф2 трябва постоянно да се насилваш да бъдеш на границата и след това да си играеш с нея умело."

"Не можеш да комбинираш толкова, колкото във Формула 3, където едновременно спираш и завиваш, а след това наистина го вкарваш в завоите. Във Ф2 трябва да завъртиш колата много рано, за да можеш да излезеш направо от завоя, така че е малко по-сложно, отколкото звучи. Но процесът на научаване как да оптимизираш стила си на каране за тази кола е доста интересен. Така че мисля, че стига да си достатъчно бърз, можеш да бъдеш бърз във всичко. Това е добър начин да го кажа."

Ключовият фактор за успехите на Никола Цолов

Това, което помогна на Цолов да се адаптира, е фактът, че той остава в "Кампос" – отбор, с който го свързват дългогодишни връзки и силни традиции. Като тандем те са постигнали много успехи, като са започнали с 13 победи в испанското първенство по Формула 4 през 2022 г. Миналата година те отново обединиха сили във Формула 3 и постигнаха още две победи и общо шест подиума. Макар нещата да са се променили малко вътрешно за Цолов тази година, основите са същите.

"Мисля, че оставането в отбора е много важно за мен. Но в крайна сметка това е напълно различен отбор. Смених инженера, сменях всичките си механици, така че все пак има промяна спрямо миналата година. Но все още ходя в същия сервиз, тренирам на същото място, така че е като да се прибирам у дома, така че всичко е доста подобно. Начинът на работа е същият, така че мисля, че това е едно нещо по-малко, за което да се тревожа и към което да се опитвам да се адаптирам", завършва Цолов.

