Новият договор на Верстапен ще струва скъпо на Ред Бул

Ред Бул осъществи голямата мечта и задържа 4-кратния световен шампион Макс Верспатен за още 4 години в отбора си във Формула 1. Нидерландецът е продукт на школата на "биковете", като дебютира през 2015 г. През 2021 г. той спечели първата си титла, след което взе още 3 за общо 4 поредни. Новият му договор с Ред Бул е до края на сезон 2030.

Макс Верстапен ще получава поне 92 милиона евро годишно

Освен че Ред Бул ще задържи Макс Верстапен до края на десетилетието, от другата година "биковете" ще променят и условията на договора, що се отнася до финансовата част. Според медиите в Нидерландия, звездният пилот на Ред Бул ще получава заплата в размер на 92 милиона евро. Към тази сума могат да се прибавят различни бонуси, с които тя да нарастне на 115 милиона евро. Така за 4 години нидерландецът ще заработи общо 460 милиона евро.

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Верстапен е шести във Формула 1

След първите 11 кръга, Макс Верстапен е на шесто място в генералното класиране със 109 точки, на 110 от първия Андреа Кими Антонели. Той записа 4 подиума от началото на сезона и завърши в топ 10 осем пъти. На пилотите от Формула 1 им предстои родното на Верстапен Гран при на Нидерландия. Спринтът е насрочен за събота, 22 август, а основното състезание ще се проведе в неделя, 23 август.

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