Страхотно! Първи два медала за България от Европейското по вдигане на тежести

Националният отбор на България по вдигане на тежести започна с два медала участието си на Европейското първенство за кадетки и кадети до 15 и до 17 години в Прищина, Косово. Отличията бяха завоювани от Белослава Колева в категория до 45 килограма при по-малките. Състезателката на Живко Николов от клуб Титан Варна събра двубой от 117 килограма след 54 в изхвърлянето и 63 в изтласкването. Така тя се окичи с бронзов медал в двубоя и сребърен в първото упражнение.

Белослава Колева все отличията в изхвърлянето и изтласкването

В него варненката започна успешно на 50 килограма, след което не успя на 53, но при последното си излизане на подиума закова 54 килограма. Тя беше победена само от туркинята Ерчин Шахин с 65 килограма.

В изтласкването Колева се справи с 60 и 63 килограма, след което преодоля и 65 килограма, но след видеоразглеждане опитът ѝ беше отменен от журито заради добутване на левия лакът. Това реално отне медала на Колева и в изтласкването.

Шампионка стана Шахин с двубой от 144 килограма (65+79), пред рускинята Арина Бублас със 123 килограма (51+72).

Преди това Анжела Йорданова в категория до 41 килограма,а се класира шеста при момичетата до 15 години. Състезателката на Живко Николов събра двубой от 97 килограма след 46 в изхвърлянето и 51 в изтласкването. Варненката е шеста и в отделните упражнения при дебюта си на подобен форум. В първото тя направи успешни опити на 44 и 46 килограма, като непосилни за нея се оказаха 48 килограма. После Йорданова остана на началната си тежест от 51 килограма. На два пъти тя обърна 56 килограма, но не успяваше да я изтласка. Шампионка стана Жасмин Лорант (Унгария) с двубой от 125 килограма (55+70).

По-късно днес на подиума излиза и Александра Николова в категория до 49 килограма при кадетките до 17 години.

На първенството България ще бъде представена от общо 14 обещаващи щангисти. Средствата за тяхното пребиваване и участие са поети от клубовете им, общините по места, треньори и спонсори.

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