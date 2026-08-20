Огромна трагедия: Швейцарец загина по време на квалификациите на най-опасното моторно състезание в света!

Швейцарският мотоциклетен състезател Мауро Понсини загина в катастрофа по време на квалификациите на една от най-известните и най-опасните надпревари в света – „Isle of Man“. Това съобщи Ройтерс. То е наричано „Най-опасното състезание в света“, а репутацията му идва от факта, че за 102 години загиналите в него участници са над 260.

Мауро Понсини бе едва на 29 години

El suizo Mauro Poncini falleció ayer tras un accidente en los entrenamientos del ManxGP.



A sus 29 años, era un habitual del IRRC y fue subcampeón europeo de subidas de montaña, debutó éste año en la NW200 con buenos resultados y estaba viviendo su estreno en la Isla de Man.… pic.twitter.com/2WGeEpOJhJ — Swinxy (@Swinxy) August 19, 2026

29-годишният пилот, с богат опит в категориите Суперспорт и Супертуин, щеше да направи своя дебют в островната надпревара. Организаторите съобщават, че Понсини е бил един от двама състезатели, въвлечени в инцидент в първата обиколка на втората квалификационна сесия. Вторият, който не е назован поименно, е получил леки наранявания и е бил откаран в болница.

След като през последните години организаторите затегнаха значително условията за безопасност, през 2025 фатални инциденти нямаше. Понсини обаче е 272-ият загинал мотоциклетист или сайдкар състезател в Manx Grand Prix от 1911 насам, а през май почина и Даниел Ингам.

Поклон пред паметта на Мауро Понсини!