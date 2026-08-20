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Огромна трагедия: Швейцарец загина по време на квалификациите на най-опасното моторно състезание в света!

20 август 2026, 10:13 часа 622 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Огромна трагедия: Швейцарец загина по време на квалификациите на най-опасното моторно състезание в света!

Швейцарският мотоциклетен състезател Мауро Понсини загина в катастрофа по време на квалификациите на една от най-известните и най-опасните надпревари в света – „Isle of Man“. Това съобщи Ройтерс. То е наричано „Най-опасното състезание в света“, а репутацията му идва от факта, че за 102 години загиналите в него участници са над 260.

Мауро Понсини бе едва на 29 години

29-годишният пилот, с богат опит в категориите Суперспорт и Супертуин, щеше да направи своя дебют в островната надпревара. Организаторите съобщават, че Понсини е бил един от двама състезатели, въвлечени в инцидент в първата обиколка на втората квалификационна сесия. Вторият, който не е назован поименно, е получил леки наранявания и е бил откаран в болница.

След като през последните години организаторите затегнаха значително условията за безопасност, през 2025 фатални инциденти нямаше. Понсини обаче е 272-ият загинал мотоциклетист или сайдкар състезател в Manx Grand Prix от 1911 насам, а през май почина и Даниел Ингам.

Поклон пред паметта на Мауро Понсини!

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моторни спортове остров Ман
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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