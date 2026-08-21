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Общодържавно издирване: Две непълнолетни сестри са в неизвестност (СНИМКА)

21 август 2026, 13:09 часа 436 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Общодържавно издирване: Две непълнолетни сестри са в неизвестност (СНИМКА)

Две непълнолетни сестри от село Лехчево, община Бойчиновци, са в неизвестност от 19 август и се издирват, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Монтана. Бояна Бориславова Василева, на 16 години и сестра ѝ Теодора Бориславова Василева, на 14 години, са напуснали дома си около 15:30 часа на 19 август и оттогава местонахождението им е неизвестно.

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В деня на изчезването едното момиче е било облечено с шарена риза, а другото – с черни дрехи. Двете са обявени за общодържавно издирване от Главна дирекция „Национална полиция“ на 20 август по молба на тяхната баба.

От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на момичетата, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР, като анонимността е гарантирана.

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Издирване полиция издирва се сестри в неизвестност
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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