Страхотно! Талантлив българин ще кара за отбора за развитие на пилоти на Ферари

Важна новина за бъдещето на една от големите надежди на България в моторните спортове. Родният пилот във Формула 4 Италия - Любослав Руйков, вече ще се състезава за италианския тим Према Рейсинг. Према е академията за развитие на млади състезатели на Ферари. Това е огромна стъпка в кариерата на Руйков, който тази година дебютира във Формула 4 след изключително успешни изяви в картинга.

Огромна крачка за Любослав Руйков

Първият старт на българина за новия му отбор ще бъде в началото на септември на "Имола", където ще се проведе петият кръг от сезона във Формула 4 Италия. Освен в местното първенство, Руйков записа отделни състезание и във Формула 4 Централна Европа, Великобритания и европейския шампионат. В първите 4 кръга този сезон във Формула 4 Италия с автомобил на Трайдънт той спечели 9 точки и заема 36-ото място от 59 пилоти, а в подреждането на дебютантите е 12-и. Сега българинът продължава да се развива и то с един от най-добрите отбори. Руйков обясни в интервю, публикувано от Sportal.bg., как си е спечелил място в Према.

ОЩЕ: Рев на двигатели и 101 каба гайди: Раждането на една люпилня за таланти в мотоспорта в България

"За втората половина на сезона се отвори едно място в Према и тъй като желаещите за него бяха повече, имаше тест на "Имола", обясни Руйков, който е завършил трети във въпросната надпревара. "Много съм доволен от представянето ми, тъй като стигнах до третото място в общата тестова сесия, част от която беше и нашата надпревара. Према е много успешен и голям отбор, представят се много силно не само във Формула 4, така че се радвам, че успях да се преборя."

ОЩЕ: Амбициите за "Формула" 1: 19-годишният Пламен Балчев разказва за пътя на успеха (ВИДЕО)