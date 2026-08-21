Последното състезание на Верстапен: Формула 1 се сбогува с "оранжевия си пламък" завинаги

След като Формула 1 се сбогува със Зандворт в края на 1985 година, всичко изглеждаше като нещо от миналото. Пистата запустя, Зандворт постепенно изчезна от радара и върхът на моторспорта сякаш беше надраснал малкото крайбрежно градче. Останаха само носталгичните спомени от гледането, а тогава дори и от слушането - на най-бързите болиди по дюните. И когато всички си спомняха за това като за далечен спомен, Формула 1 се завърна и то в разцвета на местния любимец.

Формула 1 се сбогува с Гран При на Нидерландия

Пистата в Зандворт се завърна във Формула 1 през 2021 г. след 35-годишно отсъствие и това не стана тихо. Тясна лента от асфалт се виеше през дюните на Северно море, с наклони при "Хугенхолц" и "Ари Луендик", обгърната от оранжев дим и местна публика, която третираше петъчните тренировки като финал. Пет години по-късно тя отново ни се отнема. Състезанието, което започва в петък в Зандворт и ще се проведе от 21 до 23 август, е последното Гран при на Нидерландия в календара на Формула 1.

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Това, което прави сбогуването толкова странно, е, че изглежда никой от участниците не го е искал. Билетите за Гран при на Нидерландия се разпродават до последния всеки сезон. ФИА би предпочела да запази състезанието. И все пак то си отива, което говори повече за икономиката на съвременния календар, отколкото за самата писта.

Защо последната Гран при на Нидерландия не може да бъде спасена

Очарованието на Зандворт и проблемът на Зандворт са едно и също нещо. Пистата се намира в защитен крайбрежен ландшафт, заобиколена от всички страни, до която се стига по еднорелсова железопътна линия и няколко селски пътища. Няма място за разширяване на изходните зони, няма място за изграждане на такъв комплекс, какъвто съвременният организатор на състезания използва, за да покрие разходите, и има ограничение колко хора могат безопасно да влизат и излизат всеки ден. Пистата е извлякла забележително много от малката си площ, но вече няма къде повече да се разширява.

Прощалното състезание на Верстапен у дома

Емоционалният заряд на уикенда се дължи на един пилот. Макс Верстапен е причината Гран при на Нидерландия да съществува в сегашния си вид, а това е последното му състезание у дома в календара. Той пристига, след като току-що обвърза бъдещето си с Ред Бул, подписвайки удължение на договора си до 2030 г. и слагайки край на лятото, изпълнено със спекулации. Той не пристига с бърза кола. Ред Бул прекара паузата в търсене на производителност, която не успя да намери, а съставът на отбора беше пренареден поради контузия: Исак Хаджар отпада поради проблем с китката, получен във фитнес залата, така че Лиам Лоусън беше повишен от Рейсинг Булс за уикенда. Прощално състезание у дома с трудна за управление кола, редом с временен съотборник, не е изпращането, на което трибуните се надяваха.

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Борбата за титлата се пренася по дюните

Спортният контекст е необичайно благоприятен за сбогуване. Кими Антонели води в шампионата на пилотите, Ландо Норис спечели първата си победа за сезона в Унгария непосредствено преди паузата, а Мерцедес, Ферари и Макларън прекараха годината в обмен на инерция, вместо да решат нещо. Зандворт пренася тази борба директно на писта, която наказва колебанията. Това е и уикенд със спринт, което означава, че един час свободна тренировка преди квалификацията за спринта ще определи стартовото подреждане в събота. На толкова тясна писта, с толкова малък резерв, това е почти като хвърляне на монета за всеки, който прецени погрешно първия си завой.

Зандворт чакаше 35 години за първото си завръщане. Според повечето прогнози, второ такова няма да има. Ако са прави, дюните ще се насладят още на една неделя с оранжев дим, а след това Формула 1 ще си събере багажа завинаги - оставяйки след себе си странната особеност на състезание, което умираше с всеки продаден билет.

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