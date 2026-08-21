Septicflesh обявиха имената на специални гост-музиканти за концерта си "Ancient Whispers" в Пловдив

На 19 септември 2026 г., събота, Античният театър в Пловдив ще бъде сцена на единствения концерт на Septicflesh с оркестър и хор за 2026 г. и последната европейска изява на групата за годината. За ексклузивния спектакъл "Ancient Whispers" Septicflesh ще са в пълния си състав, който включва и оригиналния член от създаването ѝ през 1990 г. (заедно с братята Spiros и Christos Antoniou) Sotiris Vayenas "Sotiris Anunnaki V.".

За шоуто към групата се присъединяват гост-музикантите Fany Melfi, Aphrodite Patoulidou и Vahan Galstyan, а зад диригентския пулт ще застане международно признатият холандски диригент Koen Schoots.

Фотограф: Annie Atlasman

Маестро Koen Schoots ще дирижира мащабната музикална програма на "Ancient Whispers". Той работи със Septicflesh при трите им досегашни пълномащабни оркестрови представления в Европа - разпродадените концерти на групата в Одеона на Ирод Атик под Акропола в Атина - едно през 2024 г. и две през 2025 г.

От особена важност и приятна изненада за феновете ще бъде появата на Sotiris Vayenas, тъй като той е една от ключовите фигури в историята и творчеството на Septicflesh. Заради професионалните си ангажименти извън музиката той обичайно не участва в турнетата, а концертните му появи изобщо със Septicflesh са изключително редки и са запазени за специални събития.

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Sotiris е автор на текстовете на Septicflesh, изпълнява чистите вокали, свири на клавишни и китара в студийните записи и е сред композиторите на групата. На 19 септември той ще бъде на сцената на Античния театър за "Ancient Whispers".

Фотограф: Annie Atlasman

Fany Melfi е вокалистка, позната с работата си както в метъл музиката, така и в кинематографични продукции. Сътрудничила е със Septicflesh, Belphegor и On Thorns I Lay и участва в редица студийни записи. Тя вече е излизала на сцена със Septicflesh, включително на двата оркестрови концерта на групата в Одеона на Ирод Атик в Атина през 2025 г. Работата ѝ включва и музика за видеоиграта "Mandragora" и документалния филм "Made in Vain".

Фотограф: Annie Atlasman

Aphrodite Patoulidou е оперно сопрано и мултидисциплинарен артист с впечатляваща международна кариера. Работила е с London Symphony Orchestra, The Cleveland Orchestra и Royal Concertgebouw Orchestra и е излизала на сцените на La Monnaie, Berlin State Opera, Dutch National Opera и Teatro Real. Паралелно с класическата сцена тя работи и в съвременни музикални проекти, гастролирала е с Igorrr и наскоро си сътрудничи със Septicflesh. Участва в саундтрака на "Titan Quest", свири на никелхарпа и работи като визуален артист.

Фотограф: Annie Atlasman

Vahan Galstyan е сред утвърдените изпълнители на дудук. Работил е с Vangelis по музиката, свързана с "Alexander", и има участия в множество международни продукции и концерти. Характерният звук на древния арменски инструмент ще бъде още един специфичен музикален пласт в оркестровата концепция на "Ancient Whispers".

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В Пловдив Septicflesh ще излязат на сцената заедно с оркестъра и хора на Опера Пловдив, а античната сцена ще се превърне в естествен декор на симфоничния свят на групата.

Интересът към концерта вече далеч надхвърля границите на България. Билети за "Ancient Whispers" са закупени от фенове от 46 държави, а броят на представените страни продължава да расте. Публиката в Пловдив ще събере почитатели на Septicflesh от Европа и от различни точки на света за концерт, който няма да бъде повторен другаде през 2026 г.

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След триумфа на Septicflesh в Одеона на Ирод Атик в Атина идва ред на още една антична сцена. На 19 септември 2026 г., събота, в Античния театър в Пловдив групата ще представи "Ancient Whispers", единствения си концерт с оркестър и хор за годината и последния си концерт в Европа през 2026 г.

SEPTICFLESH - ANCIENT WHISPERS

Spiros "Seth Siro Anton" Antoniou - бас китара и твърди вокали

Christos Antoniou - китара

Sotiris Vayenas "Sotiris Anunnaki V." - чисти вокали

Kerim "Krimh" Lechner - барабани

Dinos "Psychon" Prassas - китара

с оркестър и хор

диригент: Koen Schoots

гост музиканти: Fany Melfi, Aphrodite Patoulidou и Vahan Galstyan

19 септември 2026 г., събота, Античен театър, Пловдив, Билети ще откриете в системата на Eventim.