Българската федерация по шахмат 2022 застана зад Турлов и Ананд за изборите във FIDE

"Българската федерация по шахмат 2022" официално заяви подкрепата си за кандидатурата на Тимур Турлов за президент на Международната федерация по шахмат (FIDE) и на легендарния Вишванатан Ананд за заместник-президент. Изборите за президент и заместник-президент на FIDE ще се проведат на 26 септември 2026 г., а на 9 септември международната федерация ще организира дебат между тримата кандидати за президентския пост.

БФШ 2022 подкрепи Тимур Турлов за президент на Международната шахматна федерация

От българската федерация определят като сериозно предимство съчетанието между управленския и финансовия опит на Турлов и огромния спортен авторитет на Ананд. Турлов е единственият от тримата кандидати за президент, който в момента оглавява национална шахматна федерация – Казахстанската, докато Ананд е петкратен световен шампион и една от най-разпознаваемите фигури в историята на шахмата.

Сред основните акценти в програмата на тандема е пълната дигитализация на шахматната среда и създаването на единен дигитален профил на всеки шахматист, който да проследява неговата история и развитие. Предвижда се и достъп до съвременни технологични инструменти за всички национални федерации, независимо от финансовите им възможности.

Особено внимание е отделено на изкуствения интелект – както за обучение и подготовка на младите таланти, така и за борба с измамите в шахмата. Сред приоритетите са още развитието на шахмата в училищата и предоставянето на свободно достъпни образователни материали за деца, родители, учители и клубове.

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Българската федерация приветства и намерението за изграждане на по-стабилна финансова основа на FIDE чрез привличане на дългосрочни корпоративни партньори и създаване на механизми за подпомагане на по-малките и развиващите се национални федерации.

„За българския шахмат особено важно е бъдещото ръководство на FIDE да гарантира равнопоставено отношение към всички национални федерации и да насърчава развитието на шахмата чрез ясни, прозрачни и предвидими правила“, посочват от „Българската федерация по шахмат 2022“.

От организацията подчертават, че подкрепата не е само формална, а е резултат от широко обсъждане сред клубовете. Федерацията заявява и готовност за конструктивен диалог с Турлов и неговия екип, както и за изграждане на отношения с бъдещото ръководство на FIDE, основани на взаимно уважение, равнопоставеност и зачитане на автономията на националните федерации.

Според българската страна именно комбинацията между управленския опит на Турлов и авторитета, спортната биография и международното признание на Ананд прави кандидатурата им особено силна в навечерието на изборите.

„Българската федерация по шахмат 2022“ заявява своята положителна оценка и предпочитание към програмата и кандидатурата на Тимур Турлов и Вишванатан Ананд, като определя заложените от тях принципи на равнопоставеност, прозрачност, модерно управление, технологично развитие и подкрепа за националните федерации като съответстващи на интересите на шахмата в България и по света.

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