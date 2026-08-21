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Илиана Раева с благодарности към Мило Борисов дни след раздялата му с Левски

21 август 2026, 12:31 часа 562 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Илиана Раева с благодарности към Мило Борисов дни след раздялата му с Левски

Преди дни стана ясно, че футболният Левски се разделя с основния си спонсор от последните пет години. Новината бе обявена от собственика на "Палмс бет" Мило Борисов, който е и член на Надзорния съвет на "сините". Компанията подкрепи клуба в един от най-трудните му моменти, а сега партньорството им ще приключи на 28 август. По последна информация на една от най-големите фен групи на Левски, новият генерален спонсор на клуба ще бъде друга бетинг компания - "8888".

БФХГ с благодарствено писмо до Мило Борисов

Докато Левски приключи връзката си с "Палмс бет", съпругата на мажоритарния собственик на "сините" Наско Сираков - Илиана Раева, продължава да разчита на Мило Борисов. Българската федерация по художествена гимнастика изрази своята признателност за последователната финансова и морална подкрепа на компанията към един от най-успешните български спортове.

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Мило Борисов и Илиана Раева

От федерацията написаха благодарствено писмо, подписано от председателя Илиана Раева. В него се подчертава значението на ползотворното партньорство за осигуряването на спокойна и професионална среда, в която родните грации да развиват и реализират своя талант. Благодарение на финансовата помощ от страна на Мило Борисов, през последните години се стигна до огромни успехи в художествената гимнастика. Наскоро българските гимнастички доказаха това с представянето си на Световното първенство във Франкфурт.

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България завърши шампионата на германска земя с най-много медали - шест. Стилияна Николова стана втора в многобоя, като по този начин донесе първа олимпийска квота на България за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година. Освен това, тя стана световна шампионка на бухалки и спечели сребро на лента. Българският ансамбъл пък завоюва два бронзови медала от финалите на пет топки и смесеното съчетание с три обръча и два чифта бухалки. Грациите ни станаха вицешампионки в отборната надпревара. "Всички тези успехи се градят с помощта на ползотворното партньорство и изключителното взаимодействие между нас", написаха от родната федерация.

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Художествена гимнастика Илиана Раева Мило Борисов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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