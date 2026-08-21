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Търсят оазисите в столицата: Стартира иновативният експеримент "CoolWalk Sofia"

21 август 2026, 12:29 часа 529 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична община
Търсят оазисите в столицата: Стартира иновативният експеримент "CoolWalk Sofia"

Столичната община, в партньорство с фондация KyoLink България и сдружение „Колективът“, проведе иновативен полеви експеримент „Прохладна Разходка София 2026“ (CoolWalk Sofia). Инициативата цели да установи влиянието на градската морфология и зелената инфраструктура върху местната термична среда и топлинния комфорт на гражданите. В експеримента се включиха екипи от общо 20 души, съставени от експерти на трите организации и доброволци, които събраха данни на терен.

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Експертите обходиха два контрастиращи маршрута в центъра на града: „Зелен коридор“ по протежението на река Перловска (от бул. „Черни Връх“ до стадион „Васил Левски“) с обширна дървесна сянка и „Градски коридор“ по бул. „Васил Левски“ (до ул. „Ген. Гурко“), представляващ гъсто застроена среда с ограничени зелени площи. Обходите бяха извършени на две вълни – в 15:00 ч., по време на пиковото затопляне, и в 20:00 ч., за да се анализира вечерното охлаждане и развитието на феномена „градски топлинен остров“.

Изследването е част от по-широките усилия на Столичната община, насочени към климатичната адаптация на града. В момента общината разработва План за действия за защита на населението при горещи вълни, който е интегрирана част от мащабния План за действие за устойчива енергия и климат (ПДУЕК) на София. В тази връзка се провеждат активни проучвания на потенциални „хладни коридори“ за пешеходно и велосипедно придвижване, които да осигуряват температурен комфорт за жителите през горещите периоди на лятото.

Заместник-кметът по направление „Околна среда“ инж. Николай Неделков подчерта, че за да се подготви София за климата на бъдещето, администрацията има нужда от експертизата на ангажирани партньори и стабилна основа от данни и информация за най-сериозните рискове за хората и града.

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„Да работим съвместно с научната общност и гражданите е единственият начин да разработим правилните политики, с които да се адресират проблемите, влияещи най-пряко на хората, тяхното здраве, безопадност и адаптацията ни към зачестяващите горещи вълни и други аномалии. Именно затова изграждаме партньорства като това със Софийския университет , академични и неправителствени организации и провеждаме инициативи като експеримента „CoolWalk“ – за да може бъдещата адаптация на града да почива на научна експертиза и да работим с ясни конкретни цели за измерими резултати“, категоричен бе Неделков.

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„CoolWalk Sofia 2026 е едно от първите по рода си изследвания в София, което съчетава измервания на градската топлинна среда с физиологичните показатели и топлинния комфорт на участниците. Така преминаваме от общото усещане, че зелените пространства са по-прохладни, към тяхното измерване и научно доказване. Ролята на фондация KyoLink България е да свързва японския научен и технологичен опит с нуждите на българските градове, като адаптира доказани японски практики и методологии към местните условия. Целта е събраните данни да подпомогнат развитието на термично безопасни зелени коридори и практически решения за адаптацията на София към горещите вълни и градски остров на топлина“, коментира д-р инж. Лидия Витанова, директор и съосновател на фондация „KyoLink България“ и експерт по градски климат, числено моделиране и климатична устойчивост.

Като доброволци в разходката се включиха ученици от отбор „Зеленоватори“ от няколко столични гимназии, разработили сайт и мобилно приложение, които показват в реално време сенчестите маршрути в столицата.

„Нашият проект Shade Seekers вече е онлайн и показва хладните маршрути между различни точки в столицата. Включихме се в този експеримент за да помогнем на инициативата и защото планираме на по-късен етап да интегрираме данните от него на нашия сайт.“ Това каза 16-годишният Станимир Чиликов, част от екип „Зеленоватори“ от СПГЕ „Джон Атанасов.

Дейностите по обследване на градската среда са пряко свързани с международните ангажименти на София по Мисията на ЕС за 100 климатично неутрални и интелигентни града и амбицията за повишаване на адаптационния капацитет чрез внедряване на природосъобразни решения.

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Столична община Жега градски топлинен остров
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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