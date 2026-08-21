В училище ще се учи кое е добро и кое е лошо и ще има изпит: Реалност от Гърция

Темата с въвеждането на предмет "Добродетели и религия" отдавна е сериозно застъпена като фокус на обществено обсъждане. Но и в Гърция темата не е запозната - за гръцката реалност.

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Оказа се, че от трети клас до края на обучението в гимназия учениците в Гърция започват да изучават нов предмет - "Етика". Това ще се случи още с началото на тази учебна година, предаде БНР, позовавайки се на информация от гръцкото образователно министерство.

"Етика" е философска наука за морала и ще се преподава съобразно възрастта на учениците. Основното, което ще трябва да научат, е разликата между добри и лоши постъпки, какво е морал и дълг, уточняват специалистите в Гърция. В учебния материал по етика се цели учениците да разберат, че носят отговорност за своите действия в обществото. Подкрепящи инициативата казват, че така младите ще се учат да избягват антисоциално поведение.

В края на всяка година ще се полага и писмен годишен изпит.

За учениците, които изучават "История на религията", предметът етика не е задължителен, защото часовете по религия включват и преподаване на етични норми. За тези, които по различни причини не изучават история на религията, например имат други вярвания, предметът етика е задължителен.

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