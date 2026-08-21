Обирал го многократно, той го застрелял с незаконна ловна пушка: Още разкрития за убийството в Съединение

Съд в Пловдив остави в ареста бившия полицейски служител Тодор Лапков, обвинен за убийството на млад мъж в град Съединение. Според прокуратурата, пенсионираният полицай го е застрелял с незаконна ловна пушка, а след това е разчленил и скрил тялото му в чували. Бившия полицай сам пожелал пред съда да остане зад решетките, защото се страхува от отмъщение и посегателство върху фермата му.

Решението на магистратите беше очаквано и предвид направените от Лапков самопризнания и доказателствата, събрани до момента. Според адвокатите му обаче, той е действал в условията на неизбежна самоотбрана, защото е бил е нападнат от жертвата през нощта при опит за пореден грабеж.

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Жертвата е 21-годишният Митко Димитров от село Найден Герово, който е бил криминално проявен. След като близо седмица бил в неизвестност, полицията откри тялото му разчленено в чували и укрито в шахта до фермата на Тодор Лапков край Съединение.

Бившият полицай и жертвата са се познавали добре, поддържали са приятелски отношения. Младият мъж обаче както често му помагал във фермата, така и често го обирал.

Какво точно се се случило между двамата при последната им среща, за да се стигне до фаталния край все още не е ясно. Знае се обаче, че момчето е застреляно с незаконна ловна пушка, а след това тялото му е разчленено и укрито. Първоначално бившият полицай е опитал да заличи следите.

Бившият полицай го грози наказание до 20 години затвор или доживотен затвор.