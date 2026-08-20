Край на слуховете: Макс Верстапен реши бъдещето си с Ред Бул

Макс Верстапен сложи край на спекулациите за бъдещето си във Формула 1, след като подписа нов дългосрочен договор с Ред Бул, съобщава агенция ДПА. Четирикратният световен шампион бе свързван с преминаване в Макларън или Мерцедес, но той се обвърза с австрийския тим до края на сезон 2030. Верстапен е чат от Ред Бул още от 2014 г., когато е в отбора за младежи. Той направи дебюта си във Формула 1 през 2015 г.

Макс Верстапен: "Постигнахме много заедно"

"Казвал съм многократно, че този отбор е като второ семейство за мен и че тук се чувствам като у дома си. Постигнахме много заедно и сме преминали през редица паметни моменти, част от които са четирите световни титли. Цялата ми кариера премина в Ред Бул и съм наистина щастлив, че ще продължим да работим заедно", каза Макс Верстапен.

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Верстапен е шести в генералното класиране

Пилотът се намира на шесто място в класирането на Формула 1 със 109 точки и 110 по-малко от лидера в класирането Андреа Кими Антонели. През този уикенд предстои домашното състезание на пилота на Ред Бул за Гран при на Нидерландия, като началото е насрочено за 15:00 часа. С Ред Бул Макс Верстапен стана световен шампион 4 поредни пъти - от 2021 г. до 2025 г. През настоящия сезон той завърши на подиума 4 пъти, а в топ 10 попадна 8 пъти.

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