Мило Борисов изостави Левски, за да спаси емблематичен отбор в криза

Преди дни Мило Борисов - собственикът на вече бившия главен спонсор на Левски "Палмс бет", обяви, че компанията прекратява партньорството си с клуба след 5 години съвместна работа. Новината дойде изненадващо, тъй като нищо не подсказваше възможна раздяла. Но според информация на колегите от "Мач Телеграф", вече има рационално обяснение. Мило Борисов води преговори със собственика на Берое Ернан Банато, за да придобие акциите на клуба.

Колмпанията на Мило Борисов няма да бъде главен спонсор на Левски

Компанията на Мило Борисов стана главен спонсор на Левски през 2021 г. Тогава беше един от най-трудните периоди на клуба, особено от финансова гледна точка. На практика, "сините" бяха пред фалит и с помощта на Борисов и многото дарителски кампании, мкоито феновете организираха, отборът се спаси. 5 годни по-късно Левски е на върха в България и на една крачка от влизане в основната фаза на Шампионска лига. Вече е ясно кой ще бъде новият спонсор на "сините".

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Мило Борисов може да купи Берое

Берое също не е в цветущо положение, като клубът от Стара Загора беше на косъм да не получи лиценз. В крайна сметка заралии получиха позволение да участват във Втора лига. Мило Борисов вече подпомага Берое, но вече има още по-сериозни намерения. Смяна на собствеността ще бъде една доста нужна свежа глутка въздух за старозагорксия клуб. Ако ерата "Банато" приключи, феновете също ще се върнат по трибуните, тъй като сега са обявили бойкот.

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