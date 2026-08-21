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Тотално отписаха ЦСКА от Лига Европа - минимални шансове за "армейците" в реванша с ОФИ Крит

21 август 2026, 13:22 часа 797 прочитания 0 коментара

Столичният тим ЦСКА изпита сериозно разочарование на европейската сцена. "Армейците" допуснаха поражение с 0:3 от ОФИ Крит в първия мач от плейофите за влизане в Лига Европа. Въпреки че се представиха на ниво, футболистите на Христо Янев не успяха да реализират възможностите си. Критяните пък бяха ефективни и отбелязаха по един гол през двете полувремена. В края на мача "армейците" остана с човек по-малко след червен картон на Мохамед Брахими, което доведе до трето попадение във вратата им.

Минимални шансовете за ЦСКА да се класира в групите на Лига Европа

Сега ЦСКА ще се надява на чудо в София, за да се класира за груповата фаза на Лига Европа. "Червените" се нуждаят от поне три гола, за да вкарат двубоя в продължения. Реваншът на Националния стадион "Васил Левски" ще се изиграе на 27 август, четвъртък, от с начален час 21:00 българско време. Българският тим е в изключително неудобна позиция, а повечето анализатори категорично го отписаха.

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ОФИ Крит ЦСКА 2026

Само 11% възможност ЦСКА да победи ОФИ Крит

Според направените футболни анализи и симулации от "Football Meets Data", шансовете на ЦСКА да продължи напред в надпреварата е едва 11%. След категоричната победа у дома, гръцкият отбор се превърна в огромен фаворит с цели 89%. Задачата за "армейците" ще бъде още по-трудна, тъй като Христо Янев няма да може да разчита на някои от ключовите си играчи. Става въпрос за Стефано Сенси и Мохамед Брахими заради наказания, докато Джеймс Ето'о и Жан-Филип Гбамен са с леки контузии, а Анжело Мартино продължава да е извън строя.

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Лига Европа ЦСКА ОФИ Крит
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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