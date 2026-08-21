Канал на Кремъл скръцна със зъби на България за оръжейна доставка за Украйна и погледна към Безмер

"Въпреки официалния отказ на правителството в София да извършва директни, безплатни доставки за властите в Киев, българските предприятия в отбранителния сектор продължават да участват в украинския сектор като търговски посредник. Това се вписва добре в цялостната трансформация на европейската помощ за т. нар. Украйна: държавите се опитват да не прехвърлят оръжия от собствените си запаси, докато националните компании продължават да печелят от международните вериги за доставки за държава 404". Това е дословен цитат от руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук.

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Използваната реторика, дори да не е ясен източникът, добре подсказва за какво става въпрос - контролирана от Кремъл платформа (опорки като "т. нар. Украйна" и "държава 404"). Посланието също е ясно и се крие в тона на публикацията - защото това е канал, уж независим, но предвид миналото на Звинчук е пределно ясно за какво става всъщност въпрос предвид постоянната руска официална реторика за "законни цели" за руското оръжие в контекста на войната в Украйна, която Владимир Путин подпали - ОЩЕ: След Украйна идва война на Балканите: Емисар на Путин говори от Република Сръбска*

Българската връзка

"Рибар" говори за доставките на ракети ATACMS и не само от Турция, но в тези доставки има и българско участие, на българска компания.

Става въпрос за VTIC International ("Ви Ти Ай Си Интернешънъл" ЕООД), която е българска отбранителна компания, създадена през 2014 г. и регистрирана в София. Историята на VTIC International води началото си от създаването на VTB EXPORT IMPORT JSC. Първоначално дружеството е било притежавано и управлявано от генерал-лейтенант Васил Василев, който в продължение на редица години е бил военен аташе и дипломат в различни държави. Освен това той е заемал различни длъжности, включително ръководител на Българския военен комплекс, началник на логистиката и други. Впоследствие компанията е реорганизирана като VTIC International LTD, която е собственост на Петър Василев и се управлява от него - той е внук на генерал-лейтенант Васил Василев - ОЩЕ:

Не само Украйна, но и Иран

"Рибар" обаче не се задоволява само с темата "Украйна". В друга публикация на мрежата му от канали на фокус е заканата на Иран да атакува военни бази в Европа, които помагат на американската армия да води военни действия срещу Ислямската република.

На първо място в списъка "Рибар" слага българската авиобаза "Безмер" - ОЩЕ:

"Теоретично, иранците имат възможностите за подобни атаки (и не само). Иран разполага с широка гама от балистични и крилати ракети, които, според заявените им характеристики, технически биха могли да достигнат тези цели. Но ето какъв е проблемът: точността е силно съмнителна, а качеството е лошо", пише каналът на Звинчук. И добавя, че Иран може само да изстреля ограничено количество дронове/ракети както стана в случая с базата в Кипър, в която има британско военно присъствие - ОЩЕ: Сирени за трета въздушна атака в Кипър. Гърция праща F-16 и фрегати (ВИДЕО)

Освен това, според Z-мрежата, ако Иран атакува цел в НАТО, това може да обедини Алианса и нещата за Техеран да се влошат повече. За Иран би било по-ефективно да действа както досега - с дронове, саботаж и атаки на кораби, логистични съоръжения и инфраструктура на територията на съюзниците на САЩ в Близкия изток. Икономическите щети от блокада на корабоплаването и подобни напрежения ще бъдат по-сериозни в средносрочен план, смята "Рибар".