Войната в Иран::

Канал на Кремъл скръцна със зъби на България за оръжейна доставка за Украйна и погледна към Безмер

21 август 2026, 12:39 часа 1022 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Канал на Кремъл скръцна със зъби на България за оръжейна доставка за Украйна и погледна към Безмер

"Въпреки официалния отказ на правителството в София да извършва директни, безплатни доставки за властите в Киев, българските предприятия в отбранителния сектор продължават да участват в украинския сектор като търговски посредник. Това се вписва добре в цялостната трансформация на европейската помощ за т. нар. Украйна: държавите се опитват да не прехвърлят оръжия от собствените си запаси, докато националните компании продължават да печелят от международните вериги за доставки за държава 404". Това е дословен цитат от руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук.

ОЩЕ: Оръжия за Украйна, които влудиха Русия: Българска фирма с връзка към санкциониран за корупция бивш зам.-министър

Използваната реторика, дори да не е ясен източникът, добре подсказва за какво става въпрос - контролирана от Кремъл платформа (опорки като "т. нар. Украйна" и "държава 404"). Посланието също е ясно и се крие в тона на публикацията - защото това е канал, уж независим, но предвид миналото на Звинчук е пределно ясно за какво става всъщност въпрос предвид постоянната руска официална реторика за "законни цели" за руското оръжие в контекста на войната в Украйна, която Владимир Путин подпали - ОЩЕ: След Украйна идва война на Балканите: Емисар на Путин говори от Република Сръбска*

Българската връзка

"Рибар" говори за доставките на ракети ATACMS и не само от Турция, но в тези доставки има и българско участие, на българска компания.

Става въпрос за VTIC International ("Ви Ти Ай Си Интернешънъл" ЕООД), която е българска отбранителна компания, създадена през 2014 г. и регистрирана в София. Историята на VTIC International води началото си от създаването на VTB EXPORT IMPORT JSC. Първоначално дружеството е било притежавано и управлявано от генерал-лейтенант Васил Василев, който в продължение на редица години е бил военен аташе и дипломат в различни държави. Освен това той е заемал различни длъжности, включително ръководител на Българския военен комплекс, началник на логистиката и други. Впоследствие компанията е реорганизирана като VTIC International LTD, която е собственост на Петър Василев и се управлява от него - той е внук на генерал-лейтенант Васил Василев - ОЩЕ: 

Не само Украйна, но и Иран

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Рибар" обаче не се задоволява само с темата "Украйна". В друга публикация на мрежата му от канали на фокус е заканата на Иран да атакува военни бази в Европа, които помагат на американската армия да води военни действия срещу Ислямската република.

На първо място в списъка "Рибар" слага българската авиобаза "Безмер" - ОЩЕ:

"Теоретично, иранците имат възможностите за подобни атаки (и не само). Иран разполага с широка гама от балистични и крилати ракети, които, според заявените им характеристики, технически биха могли да достигнат тези цели. Но ето какъв е проблемът: точността е силно съмнителна, а качеството е лошо", пише каналът на Звинчук. И добавя, че Иран може само да изстреля ограничено количество дронове/ракети както стана в случая с базата в Кипър, в която има британско военно присъствие - ОЩЕ: Сирени за трета въздушна атака в Кипър. Гърция праща F-16 и фрегати (ВИДЕО)

Освен това, според Z-мрежата, ако Иран атакува цел в НАТО, това може да обедини Алианса и нещата за Техеран да се влошат повече. За Иран би било по-ефективно да действа както досега - с дронове, саботаж и атаки на кораби, логистични съоръжения и инфраструктура на територията на съюзниците на САЩ в Близкия изток. Икономическите щети от блокада на корабоплаването и подобни напрежения ще бъдат по-сериозни в средносрочен план, смята "Рибар".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
оръжейни доставки Безмер война Украйна ракети ATACMS война Иран Ви Ти Ай Си Интернешънъл
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес