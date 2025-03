Огромна трагедия: Боксьор колабира на ринга, лекарите не успяха да го спасят

Огромна трагедия разтърси света на бокса. Световните медиите съобщиха, че бившият шампион на Нигерия в полутежката категория Габриел Олувасегун Оланреважу е починал минути след свой мач. Инцидентът е станал по време на галавечер в зала „Буком Арена“ в столицата на Гана – Акра. 40-годишният Оланрежаву е участвал в събитието, където се е боксирал с представителя на домакините Джон Мбангу в осем рундов двубой.

По време на първите два рунда нищо не предвещава предстоящата трагедия като двамата боксьори да доста активни в своите атаки. В третата част обаче, без да е понесъл видим удар, Оланрежаву се олюлява и пада на въжетата. Съдията Ричард Амеви веднага се притичва на помощ на пострадалия състезател като също така вика и лекаря, който се намира край ринга. Първоначално двамата го обръщат на една страна, тъй като смятат, че си е глътнал езика.

