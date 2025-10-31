От екипа на Лечева предупредиха: Това не е краят! България може да остане без знаме и химн на Олимпийските игри

Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов даде своето мнение след решението на Софийския градски съд, който отхвърли исковете за незаконосъобразен избор на Весела Лечева за председател на централата. Димов подчерта, че това не е края на процеса, но е крачка напред. Според него все още има възможност страната ни може да остане без знаме и химн на Олимпийските игри в Милано и Кортина.

Данаил Димов след решението на Софийски градски съд

"За мен това решение беше очаквано. Исковите молби са неоснователни и на всички им стана ясно каква е целта с тези дела. Хубаво е, че по това дело съдът е разгледал много подробно всяко едно твърдение и се е произнесъл подробно и аргументирано. Има още искови молби, но те са идентични. Твърденията за нарушения са напълно идентични. Доказателственият материал по делата няма как да бъде по-различен, тъй като това са документите от Общото събрание. Няма как да има нови доказателства, но е възможно и такива да се появят. Тоест на базата на едни и същи факти и едни и същи доказателства аз не виждам как може да се постанови друго решение", заяви Димов.

"По решението има 14-дневен срок за обжалване. Трябва ясно да подчертаем, че то може да се обжалва само от ищеца. Първоначално съдът бе присъединил към него Живко Вангелов и Пламен Кръстев. Но съдът преразгледа това свое определение и казва, че те нямат правен интерес да участват в това дело като помагачи на ищеца, защото те самите са завели идентични дела. Делата са осем, от които четири са обединени в едно, така че да кажем, че първата крачка е направена, но има още четири, които трябва да изтекат. Стефка Костадинова явно ще чака всички дела да завършат", добави той.

"Много от ищците се криха и продължават да се крият. Затова и две от делата все още не са тръгнали. Не очаквам много бързо да се реши този казус. Аз предупреждавам отдавна, че може да бъде спряно финансирането на БОК, което стана факт и с официално писмо от МОК. Мисля, че нещата могат да се влошат и България да остане без знаме и химн на Олимпийските игри в Милано и Кортина. Ако и след това решение не се прояви малко разум от Стефка Костадинова и нейния близък кръг, който води тези дела, нещата ще се влошат още. Ние правихме много опити да влезем в контакт със Стефка Костадинова, на едната среща дори чухме уверение, че до два дни всичко ще бъде решено, мъжка дума беше дадена от г-жа Костадинова, която накрая излезе немъжка. Една крачка по-близо сме до решението, но трябва да завършат и другите дела", завърши Димов.

