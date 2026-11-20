Председателят на Българската федерация по шахмат 2022 Симеон Винчев отправи категорично послание за бъдещето на българския шахмат при получаването на наградата за "Най-добра федерация в спорта" за 2026 година. Той обяви, че организацията очаква ново международно признание до края на годината, което според него ще сложи край на кризата в родния шахмат. В същото време Винчев отправи остри критики към подготвените законодателни промени в българския спорт.

БФШ 2022 очаква ново световно признание

"Шахматът е в добри ръце!", заяви Винчев при получаването на отличието. Председателят на федерацията подчерта, че зад постигнатите успехи стои усилената работа на предишното и настоящото ръководство, шахматните клубове, треньорите и картотекираните състезатели.

По думите му до края на 2026 година БФШ 2022 очаква още едно световно признание, което би могло да сложи край на продължаващите противоречия около управлението на българския шахмат. Винчев не уточни какво точно ще представлява очакваното признание. Междувременно федерацията продължава организацията и провеждането на държавните турнири.

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Остри критики към Министерството на младежта и спорта

Наред с положителните новини Винчев засегна и предстоящите промени в Закона за физическото възпитание и спорта. Той определи предложения от Министерството на младежта и спорта законопроект като най-слабия в областта на спорта и обяви, че БФШ 2022 ще представи официално становище.

Федерацията вече е изготвила подробен документ, в който оспорва редица предложения, свързани с издаването и отнемането на спортни лицензи. Сред основните критики е поставянето на международното членство като определящо условие за националното лицензиране, без да бъдат отчетени различните процедури на международните спортни организации.

От БФШ 2022 предупреждават и за опасността спортни федерации да загубят лицензите си, което може да засегне дейността на клубовете и състезателите, без непременно да реши проблемите с международното представителство. Според Винчев критичното отношение към законопроекта се споделя и от други спортни федерации. Предстои предложените промени да бъдат разгледани в парламентарните комисии.

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