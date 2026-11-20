Преди седмица от Рейсинг Булс най-накрая сложиха край на спекулациите относно пилотската си двойка за сезон 2027. Лиам Лоусън и Арвид Линдблад си осигуриха нови едногодишни договори, като по този начин отборът бе принуден да остави Никола Цолов на резервната скамейка като тестов пилот на двата тима на "биковете". Това се случи, след като от Ред Бул сериозно обмисляха идеята да заменят Лоусън, тъй като са нетърпеливи да видят какво може да постигне българинът във Формула 1.

Предупредиха Лиам Лоусън за бъдещето му в Рейсинг Булс след сезон 2027

Но формата на Лоусън за Рейсинг Булс през настоящата кампания просто направи невъзможно за Ред Бул да се раздели с новозеландеца, който се превърна в най-добрия пилот от средната група във Формула 1. След 20 от общо 23-те кръга в календара той е спечелил 89 точки. От общия си брой точки Лоусън е завоювал 75 за Рейсинг Булс, което би поставило отбора от Фаенца на пето място в класирането при отборите, без да се отчитат 38-те точки на Линдблад. Припомняме, че новозеландецът кара три състезания за основния отбор като заместник на контузения Исак Хаджар.

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И все пак се твърди, че Ред Бул е имал намерение да замени Лоусън с Цолов, докато шефът на Рейсинг Булс Алън Пермане не се намеси и не реши новозеландецът да остане. Сега световният шампион от 1997 година Жак Вилньов коментира казуса в дъщерния отбор на "биковете". Той смята, че Лоусън все още се бори за дългосрочното си бъдеще, тъй като не вижда сценарий, при който Ред Бул да му предложи нов договор за 2028 година, освен ако той не се върне трайно в основния отбор. Към момента доброто представяне на Исак Хаджар отхвърля тази възможност.

Вилньов заяви пред "Sky Sports F1": "Въпросът е: Какъв отбор е Рейсинг Булс? Те би трябвало да бъдат трамплин към големия отбор. Така че прекарваш две години, може би и трета в Рейсинг Булс, след което си вън, освен ако не попаднеш в първия отбор. За това съществува този отбор." Широко се смята, че Ред Бул не вижда Лоусън като бъдещ пилот за основния си отбор. Освен това отборът е искал Цолов да се присъедини към Рейсинг Булс заради маркетинговите ползи, след като е забелязал шума около българския пилот, породен от борбата му за титлата във Формула 2 през този сезон. Цолов заема второ място в класирането преди последните два кръга в Катар и Абу Даби, като изостава само със седем точки от перспективния пилот на Ферари Рафаел Камара, който си осигури титулярно място в Хаас.

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